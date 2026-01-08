Hivatalos a Motorola Razr Fold

A Razr kagylómobil után egy könyvszerűen hajtogatható foldable-lel erősít a Motorola.

Míg a foldable, azaz hajtogatható okostelefonok globális piacát továbbra is a Samsung uralja jelentős fölénnyel, az egyes részterületeken már jobban látható elmozdulások figyelhetők meg, különösen Nyugat-Európában, ahol egyre erősödik a konkurencia a Google és a Motorola személyében. A Motorola 2019-ben támasztotta fel az ikonikus Razr modellt, hogy beszállhasson a foldable mobilok piacára, de a kagylószerű ki- és becsukást már egy hajlítható kijelző támogatta az elődöt modernebb kivitelezéssel frissítve.

Ennél messzebb még nem merészkedett cég, ami 2026-ban változik meg egy hagyományosan is foldable jelzővel illethető, könyvszerűen kihajtható modellel: a CES expón hivatalosan is bejelentett Motorola Razr Fold a Samsung Galaxy Fold készülékekhez hasonlóan nyitható és csukható, ezért többen már most a Samsung kihívójaként említik.

A Razr Fold külső kijelzője 6,56 hüvelykes területet biztosít, míg a belső panel kihajtott állapotban 8,09 hüvelykes, utóbbi egy 2K felbontású LTPO panel. A mobil hátlapjára egy 50 megapixeles Sony LYTIA érzékelő került, amit egy 50 megapixeles ultraszéles látószögű egység, valamint egy úgyszintén 50 megapixeles periszkópikus, 3x-os optikai zoomra képes teleobjektív egészít ki. Az előlapon a külső kijelzőn egy 32 megapixeles kamera található, míg a belső kijelzőn egy 20 megapixeles szenzor készíti a szelfiket.

Két színben, kékben (Pantone Blackened Blue) és fehérben (Pantone Lily White) lesz kapható, egyelőre még nem tudni, hogy pontosan mikortól és mennyiért. A gyártó a pontos specifikációkkal kapcsolatban is szűkszavú, és a „következő hónapokra” ígérte a további információkat.