2026 a minek az éve is?

Mostanra gyakorlatilag lement az idei CES Las Vegasban, ami kicsit ilyen tudathasadásos fogyasztói elektronikai show, ahol a porszívógyártó mellett megfér egymással az Nvidia vagy éppen az Intel.

Az expó mindig jó apropót ad arra, hogy kicsit előretekintsünk az évre, megnézzük, mi várható például a chipgyártóknál, a PC-piacon vagy éppen mit villantanak majd idén az évek óta önmagukat (és az innovációt) kereső tévégyártók.

Megvitatjuk azt is, hogy az idei év jó eséllyel ugyanúgy az AI-ről fog szólni, mint a tavalyi, legfeljebb kicsit máshogy, illetve hogy lassan már tényleg MINDENBEN AI dolgozik - például az okos madáretetőkben is.

