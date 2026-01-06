A segélyhívások lokalizációjáért felelős rendszer okozott problémát a One-nál a hétvégén
Vasárnap a One Magyarország egy - azóta törölt - Facebook-posztban jelentette be, hogy fennakadások tapasztalhatók hálózatában a 112-es segélyhívószám elérése során. Az esetről számos lap tudósított, illetve megjelent egy rövid közlemény a Rendőrség weboldalán is, a probléma hátteréről azonban csak most tett közzé részleteket a szolgáltató.
A One Magyarország megkeresésünkre közölte, hogy a hibát a hívások lokációjának meghatározásáért felelős, a vészhelyzeti hívások esetén kötelező információt biztosító szoftveres modulok meghibásodása okozta.
A segélyhívások kezeléséért felelős rendszer ugyan redundánsan működik, jelen esetben azonban az érintett eszköz csak véletlenszerűen hibázott és emiatt a teljes rendszer nem érzékelte a problémát, így a hibás működést ez a fajta redundancia nem oldotta meg, nem állt át a backup rendszerre - közölte a szolgáltató hétfőn.
A cég leszögezte, hogy az eset nem járt a segélyhívó számok teljes elérhetetlenségével, mivel az újratárcsázás és/vagy a 2G-hálózatokra való átállás minden esetben megoldotta a problémát.
A szolgáltató nem közölte, hogy az üzemzavar mennyi ideig tartott, a hiba okának pontos feltárása a beszállítópartner bevonásával zajlik.
Az uniós szinten működő Egységes Segélyhívórendszer 2020 novemberében bővült az ötméteres pontosságú helymeghatározást lehetővé tevő Advanced Mobile Location (AML) technológiával, mely iOS vagy androidos okostelefonokon aktív. Ennek a technológiának az előfeltétele az IP-alapú (hang)kapcsolat, vagyis a 4G vagy 5G alapú hálózati csatlakozás.