Még több AI kerül a Gmailbe

A Google nem hagyja ki azt a ziccert sem az AI-korszakban, hogy új alapokra helyezze a több mint 20 éves Gmail működését, és fokozatosan épít be AI-alapú funkciókat a népszerű levelezőszolgáltatásba. A cég nemrég jelentett be egy újabb adag, a Gemini modellre épülő fejlesztést, melyeket az előfizetős szolgáltatás felhasználói érhetnek el, illetve általánosan elérhetővé tett korábban fizetős AI-funkciókat a felhasználók számára.

A fizetős Google Workspace felhasználók már 2024 vége óta kipróbálhatták manuális aktiválás után az AI által készített összefoglalókat (AI Overview), amik a Google keresőben látott módon automatikusan kivonatként jelennek meg a megnyitott üzenetek felett. A funkció arról is dönt hogy mikor lehet hasznos egy összefoglaló készítése (például a túl hosszú üzenetek, mondjuk hírlevelek esetében), de naprakész kivonatokat készít a többszemélyes, hosszúra nyúlt e-mail-láncok tartalmáról is.

Az AI Overviews képességei a legfrissebb bejelentéssel ennél több mindent lefednek, és a levelek összegzése mellett már a kereséseket is támogatja. A keresőben alkalmazott módon a felhasználó egyszerű természetes nyelven „magyarázhatja el” a robotnak, hogy mire kíváncsi, az eszköz pedig az üzenetek átfésülése után választ generál. A funkció egy szépen formázott válassszal tér vissza, amely tartalmazza az összes releváns információt és a kapcsolódó e-mailekre való hivatkozást.

Gmail in the Gemini era Még több videó

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe. Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

Az AI Pro és Ultra előfizetők egy új korrektúrázó eszközt kapnak, mely pontozott aláhúzásokkal tesz javaslatot az e-mailek szövegében a szöveg egyszerűsítésére vagy módosítására. A cég szerint az AI Proofreading a Gemini 3 modellnek köszönhetően sokkal finomabb és árnyaltabb módosításokat javasol egy hagyományos helyesírás-ellenőrzőnél.

Széles körben még nem érhető el, de a Google egyeseknél már elkezdte tesztelni az „AI Inbox”- ot, azaz a beérkező levelekre ráeresztett AI-módot az Egyesült Államokban. A fejlesztés az olvasatlan beérkező leveleket automatikusan priorizálja a korábbi műveletek alapján, vagy rövid összegzést ad a kevésbé fontosnak értékelt levelekről. Az általános bevezetés után a funkció opcionális lesz, tehát bármikor kikapcsolható, de a cég még nem osztott meg pontos ütemtervet azzal kapcsolatban, hogy mikor engedi ki a fejlesztést a tesztelési fázisból.

A keresőcég folyamatosan „csorgatja le” a fejlesztéseket az előfizetői szinteken, ami láthatóan a jövőben is követendő stratégia számára. Az AI-összefoglalók, valamint a levelek és válaszok szövegére javaslatot tevő ajánlófunkciók már tavaly elérhetők voltak, de eleinte csak az AI Pro és Ultra előfizetőknek - ezek mostantól már ingyenes szinten is használhatók. Vélhetően hasonló lesz a helyzet a frissen bejelentett eszközökkel is: jelenleg prémium AI előfizetéses csomagra van szükség a levelekben kereső AI-összefoglalókhoz és korrektúrázó Proofread funkcióhoz, de a jövőben minden Gmail-felhasználóhoz megérkeznek.