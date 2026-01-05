Úgy elkapkodták az okos madáretetőket, mint cinegék a szotyolát

Az okos madáretető ma már egyáltalán nem számít sci-fi -nek, a kis házikók iránti kereslet pedig óriási a tengerentúlon.

Az okosotthon-kiegészítők nem teljesen új, ugyanakkor a jelek szerint meglehetősen közkedvelt példányai - főleg a tengerentúlon - az okos madáretetők, melyekből az idei CES-re is jutott egy csokorra (vagy inkább marékra) való.

A Birdbuddy vadonatúj, Birdbuddy 2 és Mini nevű madáretetői nem csak arra jók, hogy az udvaron vendégeskedő, áttelelő madarak jóllakjanak általa, hanem egyben hasznos megfigyelőeszközöknek is számítanak a madarak iránt érdeklődő az amatőr természetbúvárok számára.

Éppen ezért az okos madáretetőkbe egy kamerát és egy mikrofont is elhelyeztek, méghozzá nem is akármilyent, az egység 2K HDR felbontásban tud képet rögzíteni, akár lassított felvétellel is, a beépített mikrofon pedig minden korábbinál jobb minőségben rögzíti a madárcsicsergést, amit természetesen mesterséges intelligencia elemez és azonosít be.

A 200 dolláros Birdbuddy 2 különlegessége még a kis házikó tetejére szerelt miniatűr napelem, amivel ideális esetben az egész napot le tudja hozni a madáretető, mely éjszaka készenléti üzemmódba helyezi magát - ennélfogva az éjszaka aktív madarak megfigyelésére kevéssé alkalmas. Az egység egy vadonatúj, kétsávos WiFi rádióval csatlakoztatható az otthoni hálózatra, illetve nagyobb etetőkapacitással is rendelkezik elődjénél.

A Birdbuddy 2 Mini mindezt kisebb méretben és napelemek nélkül tudja 129 dollárért cserébe - az érdeklődés mindenesetre a nagyobb modell iránt óriási, legalábbis a Birdbuddy 2 első előrendelési mennyisége már most elfogyott, pedig csak februárban kerül piacra a csomag. A Birdbuddy 2 Mini előrendelése az év közepén kezdődik, a szállítás pedig év végére várható - talán még éppen időben ahhoz, hogy a madaraknak időben lehessen adagolni a szotyolát a télen.

Via The Verge.