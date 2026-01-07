Szuperolcsó USB-C töltőt dob piacra az IKEA

Jó hír annak, aki hajlamos elhagyni a töltőit.

Mióta az Apple példáját követve több nagy mobilgyártó is elhagyta az alapból csomagolt gyári töltőt, a vásárlóknak maguk kell gondoskodni eszközeik energiaellátásáról, ami egyben felélénkíti a gyorstöltők iránti keresletet. Nem véletlen, hogy az IKEA is folyamatosan újabb töltőadapterekkel bővíti a háztartási elektronikai termékei kínálatát, és arról az oldalról próbálkozik, ahol erős: az árazással.

A Sjöss termékcsaládon belül 2024-ben vált elérhetővé két USB-C töltő a hazai piacon is, amit követett az egy porttal felszerelt 65W-os változat. A család legújabb tagja a Power Delivery 3.0-kompatibilis Sjöss adapter, ami maximum 20W-os töltést kínál egyetlen eszköznek.

A 20W-os Sjöss az amerikai piacon 4 dolláros, Európában pedig országtól függően 3-4 eurós árcímkét kapott, míg hazai ára a webshop szerint 1790 forint. Ez nem csak hogy rendkívül megfizethető, de még az olcsó kínai töltőket is verheti. Persze hozzá kell tenni, hogy a szükséges töltőkábelt külön kell megvásárolni az adapterhez, ami még pluszban egy legalább 895 forintos beruházást jelent (ha már alapból nem kallódik otthon pár ilyen kábelünk).

A termék adatlapján közölt információk alapján az adapter 3 A-es áramerősséggel dolgozik, ami egyesek számára már kevésbé teszi vonzóvá, mivel nem minden termékből hozható ki a legjobb töltési teljesítmény 3 amper mellett. Inkább kisebb elektronikai eszközökhöz, így okostelefonokhoz, táblagépekhez, fülhallgatókhoz ideális, de a legtöbb laptophoz ez kevésnek bizonyul.