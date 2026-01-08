Bejelentkezett a felhasználók egészségügyi adataiért az OpenAI

Naponta felhasználók milliói tesznek fel különböző, egészségmegőrzéssel, illetve általános egészséggel kapcsolatos kérdéseket a nagyobb mesterséges intelligencia platformoknak, melyben olyannyira lehetőséget látott a ChatGPT-t üzemeltető OpenAI, hogy létrehozta a chatbot kifejezetten egészségügyi kérdésekre specializálódott közegét, a ChatGPT Health-szet.

A cég tegnapi blogbejegyzése szerint az új szolgáltatás megjelenését több statisztika elemzése együttesen indokolta, így például a cég kimérte, hogy az ellátatlanabb vidékeken élő amerikai felhasználók hetente átlagosan 600 ezer egészségügyi témájú kérdést szegeznek a ChatGPT-nek, tízből 7 ilyen kérdés pedig jellemzően azokban az órákban érkezik, amikor az orvosi ellátás/tanácsadás szünetel.

Globális mintára kiterjesztve a felmérést az is kiderült, hogy hetente 230 millió beszélget egészséggel vagy wellnessel kapcsolatos témákról a ChatGPT-vel.

Bár a cég felhívja a figyelmet, hogy a külön sandboxban működő ChatGPT Health nem számít sem diagnosztikai eszköznek sem kezelési tanácsadónak, az OpenAI a modellek tanítása során erre a területre komolyabb hangsúlyt fektetett és mintegy 260 szakorvostól kért visszajelzést 30 szakterületre kiterjedően több mint 600 ezer esetben annak érdekében, hogy a chatbot a lehető legpontosabb választ adja.

A ChatGPT Health ezzel együtt nem csupán egy tematikus chatbot, hanem egy olyan platform, mely a felhasználó egészségügyi adatait is képes elemezni. Az OpenAI egyben arra bátorítja a használókat, hogy ezeket az egészségügyi információkat, illetve az általuk használt wellness applikációk adatait osszák meg a rendszerrel annak érdekében, hogy az a lehető legpontosabb választ tudja adni a feltett kérdésekre.

A cég szerint a szenzitív információkra tekintettel a ChatGPT Health működésére szigorúbb adatvédelmi előírások és egyéb, (kiber)védelmi célt szolgáló intézkedések vonatkoznak (pl erősebb titkosítás), beleértve azt, hogy a rendszerben folytatott párbeszédeket az OpenAI nem használja fel a modell tanítására. A fejlesztés része az is, hogy ha egy felhasználó egészséggel kapcsolatos kérdést tesz fel a chatbotnak, az azonnal a Health használatát javasolja a "fokozott biztonság" érdekében.

A ChatGPT Health egyelőre zárt tesztüzemmódban működik, a tervek szerint azonban idővel minden regisztrált felhasználó számára elérhető lesz majd.