Billentyűzetbe pakolt PC-koncepciót mutatott a HP

A billentyűzetnél alig nagyobb, vagy éppen billentyűzetméretű számítógépek koncepcióját viszi tovább a HP a CES-en most bemutatott EliteBoard PC-vel.

A CES-en idén is kiemelt figyelmet kapnak a különféle PC-koncepciók, mint például a Lenovo speckó notebookjai, vagy éppen a HP szinten Las Vegasban bemutatott újdonsága, az EliteBoard, ami első ránézésre egy átlagosnál talán valamivel vastagabb billentyűzet, de a látszat ezúttal csal.

Az egész konkrétan EliteBoard G1a típusjelzésre hallgató koncepció ugyanis egy teljes értékű PC-t rejt magában a klaviatúra alatt, amihez elvileg elég csak egy monitort és egy egeret csatlakoztatni és máris ugyanúgy használható, mint bármilyen asztali PC.

A gépet - amennyiben valaha piacra kerül - a tervek szerint AMD Ryzen 5 vagy 7 CPU-kkal, maximum 64 GB rendszermemóriával és 2 TB NVMe SSD-vel lehetne majd konfigurálni. A gépnek értelemszerűen nem a bővíthetőség az erőssége, amit az is jelez, hogy mindössze két USB Type-C csatlakozóval látták el, amivel az egyiken keresztül ráadásul a tápellátást is meg kell oldani.

A helyszíni beszámolók szerint a működő prototípus teljesítménye nagyjából egy belépőszintű noteszgépnek felel meg, vagyis általános irodai célokra tökéletesen megfelelhet, esetleg még akár egy USFF formátumú PC-t is kiválthat - persze attól is függően, hogy a gyártó mekkora árcédulát biggyeszt a billentyűzetre számítógépre.