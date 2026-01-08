Új üzletágat hoz létre az Arm

A brit Arm Holdings-ot szokás a félvezetőipar Svájcaként azonosítani, a cég ugyanis egyfajta semleges szereplőként minden gyártónak licencelte saját utasításkészletét, dizájnját, mely nélkül ma nem (vagy legalábbis nem ebben a formában) létezne egyetlen okostelefonba szánt rendszerprocesszor sem, ahogy azok a nagy számítási kapacitású, méregdrága chipek sem, melyek a mesterséges intelligencia modellek tanításában és üzemeltetésében vesznek részt. A brit chiptervező vállalat megoldásai gyakorlatilag teljes mértékben dominálják az okostelefon-piacot, emellett a cég az adatközpontokba és más, elektronikai piacokra is utat talált magának az utóbbi években.

A chiptervező Las Vegas-i CES expón tett bejelentése szerint idén struktúraváltást hajt végre, és új üzletágat hoz létre Physical AI néven a robotikai és autóipari felhasználásra szánt AI rendszerek és chipek fejlesztéséhez, mely az Edge részlegből válik ki. A stratégiai átszervezés után az Arm három fő, már nevében is beszédes divízióra oszlik majd: a felhőalapú és AI megoldásokért (Cloud and AI), a mobileszközökhöz és PC-khez kapcsolódó technológiákért (Edge), valamint a robotikai és autóipari AI-rendszerekért (Physical AI) felelős részlegekre.

Az új üzletág a cég kommunikációja szerint azért fésüli egybe a robotikát és a járműipart, mert mindkét területen hasonlók a követelmények energiahatékonyság, biztonság és az érzékelők integrációja kapcsán, így egy egységes üzletágban könnyebben zajlik majd a fejlesztési és piaci erőforrások összehangolása. „Physical AI” alatt a cég olyan intelligens számítási rendszereket ért, amelyek nem csupán szoftveres környezetben működnek (pl. felhő vagy adatközpont), hanem közvetlenül kapcsolódnak fizikai hardverekhez (robotok, autonóm járművek). Az Arm a részlegre további szakembereket és partnereket toboroz.

A Physical AI egy meghatározó eleme lehet az Arm hosszútávú növekedési stratégiájának, és az irányváltás tükrözi az új trendet, hogy a tisztán szoftveres alkalmazásoktól az AI-vezérelt fizikai rendszerek irányába is aktívabban fordulnak a vállalatok. A vállalatok a kísérleti projekteken túl is bátrabban kísérleteznek a robotikával, és autonóm rendszereket telepítenek a gyárakba, raktárakba, ahol a valós idejű döntéshozatal fontosabb, mint a számítási teljesítmény. Ezzel együtt egyre fontosabbá válnak a peremhálózatok, ami arra kényszeríti a vezetőket, hogy az eszközök megbízhatóságát helyezzék előtérbe a felhőalapú skálázhatósággal szemben. Az Arm lényegében egy teljes körű architektúrát tervez létrehozni a döntéshozatal támogatásához a peremhálózatokon.