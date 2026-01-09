A távközlésben nem szorongatja meg az amerikaiakat az EU

Idén a Digital Markets Act és a Digital Services Act után újabb, az Európai Unióban működő digitális szolgáltatásokat, szolgáltatókat érintő jogszabály készülhet el, mely ezúttal a versenyjogi és fogyasztóvédelmi aspektusok után kifejezetten a kontinens távközlési infrastruktúrájának, infrastruktúráinak a versenyképesebbé tételére, illetve a beruházások ösztönzésére fókuszál.

A Digital Networks Act (DNA) megszületését elsősorban az indokolta, hogy Ázsiával (azon belül elsősorban Kínával) és az Egyesült Államokkal szemben a minden szempontból széttagozódott európai távközlési hálózatok ma már egyre jelentősebb lemaradásban vannak több metrika alapján, mely a régió versenyképességére is hatással van.

Az európai távközlési lobbi az elmúlt évek során többször hangot adott annak az álláspontjának, hogy egyebek mellett ennek a széttagoltságnak a felszámolását, illetve a szabályozói terhek csökkentését (dereguláció) várja el az európai szakpolitikától, legfőképpen a mobilhálózatok fejlesztéséhez nélkülözhetetlen spektrumpolitikát illetően.

A legnagyobb európai távközlési cégeknek, így különösen a Deutsche Telekomnak, a France Telecomnak, a Vodafone-nak és a Telefonicának emellett határozott álláspontja volt illetve van azzal kapcsolatban is, hogy a legnagyobb hálózati forgalmat bonyolító hyperscalereknek (pl. Alphabet, Netflix, Meta, Microsoft, Amazon) valamilyen módon hozzá kellene járulniuk az infrastruktúra kiépítési, üzemeltetési és karbantartási költségeihez, mivel azok aránytalan mértékben veszik igénybe a hálózati erőforrásokat.

A Reutershez eljutott bennfentes információk szerint az Európai Bizottság által január 20-án előterjesztésre kerülő DNA ez utóbbi kapcsán semmilyen szigorú előírást nem fogalmaz majd meg a platformtulajdonosok felé, a cégeket csupán egy "puha" ajánlás ösztönzi majd arra, hogy egyeztessenek a témában a távközlési infrastruktúra-tulajdonosokkal. Az egyeztetéseket az EU nemzeti hírközlésszabályozó szerveiből összeállt intézmény, a BEREC koordinálja majd.

A szabályok felpuhítása vélhetően az Egyesült Államok és az Európai Unió egyébként is egyre feszültebb viszonyának enyhítését célozza, az USA ugyanis az elmúlt évek két meghatározó, digitális térre kiterjedő EU-s jogszabályát, a Digital Markets Act-et és a Digital Services Act-et többször is élesen bírálta, illetve az amerikai cégek diszrkriminálásával vádolta Európát.

A DNA-val az Európai Bizottság a spektrumpolitikát is egységesebben próbálja kezelni a korábbinál, bár legfőképpen az 5G-s hálózatok kezdeti kiépítési szakaszában voltak már erre próbálkozások az EU-n belül.

Az új jogszabály a határidők előírása helyett, illetve mellett elsősorban a spektrumlicencek időtartamára, az értékesítési eljárások körülményeire és az árazásra próbál egyensapkát húzni, amit meglehetősen nehéz feladat lesz átverni a tagállamokon, melyek a spektrumpolitikát jellemzően nemzeti szuverenitási kérdésként kezelték az eddigiek során.