Privát üzeneteket tesztel a YouTube

A 2019-ben kivezetett funkció a felhasználók kérésére visszakerülhet a videómegosztó mobilalkalmazásába.

Szűk körben a YouTube elkezdte tesztelni a privát üzenetek támogatását, melynek köszönhetően a felhasználók videókat (beleértve a shortokat és a streameket) küldhetnek majd egymásnak, miközben beszélgetésbe elegyednek. A videómegosztó támogatási oldala szerint az új funkciót a mobilalkalmazáson belül érhetik el az Írországban és a Lengyelországban élő felhasználók, de egyelőre nem tudni, hogy élesben mikor válik széles körben elérhetővé.

Az eddigi információk alapján a privát üzenetküldés lehetőségével a 18 éven felüli felhasználók élhetnek, a korlátozással vélhetően a kiskorúakat szeretné védeni a platform, ami az utóbbi időben kiemelt szemponttá vált a legtöbb közösségi felületen, főleg a szabályozók felől érkező nyomás hatására. A biztonság érdekében a csevegés előfeltétele, hogy a felek meghívó formájában küldjenek egymásnak üzenetküldési engedélyt, amit szabadon elutasíthat a címzett. A YouTube azt is ellenőrzi, hogy az üzenetek megfelelnek-e a platform videókra és hozzászólásokra vonatkozó irányelveinek.

A YouTube egyébként pár évig engedélyezte az üzenetküldést, de 2019-ben eltávolította a funkciót, amit annyira hiányoltak a felhasználók, hogy az egyik leggyakoribb feature requestté vált. A videók megosztását azóta szöveges üzenetben, e-mailben, WhatsAppon, iMessage-en vagy más üzenetküldő platformokon keresztül lehet megoldani, de a platformon belüli üzenetküldéssel nem kell majd külső szolgáltatást igénybevenni az érdekes tartalmak továbbításához.

Bár az üzenetküldés pár évvel korábbi eltávolítását nem indokolta meg a cég, de a sejtések szerint arról volt szó, hogy a funkciót nem használták elegen. A másik lehetséges ok, hogy a közvetlen kapcsolatfelvétel növeli a kockázatát a platform kiskorú felhasználóinak megcélzására, ami visszaéléseknek ad lehetőséget. Emiatt is lehet, hogy a YouTube csak a 18 évnél idősebb felhasználói csoportban tesztel, és a szélesebb körű bevezetés előtt további biztonsági intézkedéseket dolgoz ki.

