Beépül a Photoshop a ChatGPT-be

Egyszerűen csak kérni kell a chatbotot a szerkesztési feladatokra.

Az Adobe Photoshop, Express és Acrobat termékek funkciói is a ChatGPT részeivé válnak, hogy a felhasználók egyenesen a chatbottól kérhessék az alapvető képszerkesztési műveletek elvégzését, vagy akár PDF-ek módosítását, elemek animálását.

Platón ragadt informatikusok klubja Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is. Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is.

Platón ragadt informatikusok klubja Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is.

Az integrációnak köszönhetően a ChatGPT végrehajtja azokat a promptokat, melyek arra utasítják, hogy a Photoshop segítségével módosítsa a feltöltött kép bizonyos részleteit, távolítsa el vagy blurözze ki a hátteret, állítsa át a fényerőt és kontrasztot. Az Express támogatásával a tematikus kreatívok létrehozása válik egyszerűbbé, míg az Acrobat a PDF dokumentumok szerkesztésében segít, akár fájlokat egyesít, szövegeket vagy táblázatokat módosít. A felhasználó a munkát később az Adobe alkalmazásokon belül is folytathatja, hogy hozzáférhessen a ChatGPT-n belül nem elérhető összetettebb funkciókhoz.

Az Adobe bejelentése szerint a funkciókat már elkezdte bevezetni a világ valamennyi régiójában, mindhárom alkalmazásának képességei elérhetők a ChatGPT asztali, webes és iOS-alkalmazásaiban. Az androidos ChatGPT egyelőre csak az Adobe Expresst támogatja.

Via TechCrunch.