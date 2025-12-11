Visszatért a dotkom-éra csúcsához a Cisco

A dotkom-éra csúcsán a Cisco volt abban a pozícióban, amiben most az Nvidia van - a hálózati eszközöket gyártó cég termékeire a világháló robbanásszerű bővülése miatt óriási kereslet mutatkozott, ám a hatalmasra fújt lufi végül nagyot durrant 2002 őszén, kiradírozva számos technológiai cég - köztük a Cisco - értékének jelentős részét.

A vállalatnak végül sikerült feltápászkodnia, ám a CNBC beszámolója szerint csak mostanra tudott visszaérni azokba a magasságokba, melyeket egykor, a dotkom-érában elért. A társaság papírjainak árfolyama a tegnapi kereskedésben 1%-kal emelkedve átlépte a 80,25 dolláros határt, amivel megdőlt a korábbi jegyzési csúcs, amit

2000. március 27-én ért el az amerikai multi, mely ugyanezen a napon a Microsoftot megelőzve a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalatává lépett elő.

A sors iróniája, hogy a Cisco az újabb csúcsot éppen korunk legforróbb technológia trendjének, az AI-hype -nak köszönheti, a vállalatot ugyanis az adatközponti bővítéseknek köszönhetően bőséggel ellátják megrendeléssel az iparági szereplők.

A társaság vezérigazgatója, Chuck Robbins novemberi nyilatkozata szerint a cégnél jelenleg negyedévente áltagosan mintegy 1,3 milliárd dollár értékű, mesterséges intelligencia fejlesztésekkel összefüggő megrendelésállomány keletkezik.

A Cisco ugyanakkor ezzel is csupán a 13. legértékesebb amerikai cég a sorban, a mesterséges intelligencia bumm legnagyobb kedvezményezettje, az Nvidia pedig a világ legértékesebb vállalataként nagyjából 14-szer nagyobb piaci tőkeértéket képvisel a hálózati eszközgyártónál.

Egyes szakértők és befektetők előszeretettel vonnak párhuzamot a két korszak - azaz a dotkom-éra és az AI-koszak - között, arra figyelmeztetve, hogy a mesterséges intelligencia megoldások körüli piaci hisztéria előbb-utóbb óhatalanul egy a dotkom-bummhoz hasonló jelenséget fog elindítani, mely minden eddiginél nagyobb károkat okozhat a befektetőknek.