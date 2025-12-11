Musknak már úgysem kell! - újrahasznosítaná a Twitter márkanevet egy startup

Visszakérné, vagy ha máshogy nem megy, jogi úton elperelné a Twitter márkanév használati jogát Elon Musk X-jétől egy startup, mely létrehozná a Twitter.new közösségi oldalt.

Meg/visszaszerezné Elon Musk X-jétől a Twitter márkanév használatát egy nemrég alakult, Operation Bluebird nevű startup, mely elsősorban szép szóval, de ha kell jogi csatározással érné el a célját.

A cég első körben kérvényt nyújtott be az Amerikai Szabadalmi Hivatalhoz (US Patent and Trademark Office), melyben arra kérte a szervezetet, hogy vonja meg az X Corp-tól a Twitter és Tweet márkanevekre vonatkozóan bejegyzett védjegyoldalmat, mivel Elon Musk cégének

már úgysincs rájuk szüksége.

A startup láthatóan komolyan gondolja érvelését, hiszen a céget két szabadalmi- és védjegyügyekkel foglalkozó ügyvéd alapította, egyikük, Stephen Coates pedig 2014 és 2016 között konkrétan szabadalmi ügyekért felelős felsővezetőként is dolgozott a Twitternél.

Az Operation Bluebird a márkanevet saját, a Twitterre emlékeztető közösségi oldalához használná fel, melyet a Twitter.new domainen keresztül lehetne elérni - már ha célt ér a kezdeményezés és Musk önként átadja a brandet, vagy a bíróságon sikerül elperelni tőle.

Erre egyébként a területre szakosodott jogászok szerint vajmi kevés esélyük van az alapítóknak, akik azzal érvelnek, hogy az amerikai jogszabályok szerint egy védjegyoltalom visszavonása kezdeményezhető, ha a tulajdonos három éven keresztül semmilyen formában nem használta azt, illetve bizonyíthatóan soha többé nem is szándékozik használni.

Csakhogy szakjogászok szerint a Twitter márkanév olyan többletértéket képviselhet, mely továbbra is összeköti az X és Twitter neveket azáltal, hogy a felhasználók a mai napig számtalanszor Twitterként hivatkoznak a 2023-ban átnevezett platformra, a posztokat pedig éppúgy tweetnek hívják, mint a márkaváltás előtt.

Az X-nek februárig kell eldöntenie, mihez kezd az Operation Bluebird beadványával, mindenesetre ha jogi eljárás kerekedik az ügyből, hosszú évek alatt derülhet csak fény a csiripelős márkanév végleges sorsára.

Via The Verge.