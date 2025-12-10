Jól matekoztak az Intel jogászai az EU elleni perben

A Törvényszék szerdán helyben hagyta az Európai Bizottság határozatában foglaltakat az Intel versenyellenes magatartásával kapcsolatban, az ezért járó 376 millió eurós bírságösszeget ugyanakkor a jogsértés súlyának és a jogsértő állapot fennállásának idejére tekintettel 140 millió euróval mérsékelte a ítéletében.

Egész pontosan 237.105.540 eurót kell megfizetnie az Intelnek a másodfokú döntés alapján azért, amiért 2002 és 2005 között piaci erőfölényével visszaélve igyekezett kiszorítani első számú riválisát, az AMD-t elsősorban az üzleti PC-k szegmenséből.

Az Intel elleni eljárás alapját az adta, hogy a processzorgyártó évekig különböző kedvezményeket kínált fel a nagyobb PC-gyártóknak cserébe azért, hogy azok ne, vagy csak kisebb volumenben építsenek konfigurációkat a rivális AMD processzoraira.

Az ügyben az első határozat 2009-ben született, melyben a Bizottság 1,06 milliárd euróra bírságolta a processzorgyártót a fentiek miatt. A határozathozatalt követő fellebviteli eljárások során azonban az Intel jogászainak sikerült jelentős fordulatot elérniük, így a Törvényszék az eredeti bírságösszeget 2014-ben eltörölte, azt azonban fenntartotta, hogy a vizsgált időszakban az Intel súlyosan piactorzító, versenyellenes magatartást tanúsított.

A bíróság újabb bírságösszeget azonban illetékesség hiányában nem állapított meg, ezért a Bizottság egy új eljárásban lényegében ugyanazért már eleve jóval szerényebb ősszegre, a fent említett 376 millió euróra bírságolta az amerikai multit - ennek a határozatnak zárult le most a másodfokú szakasza a büntetési tétel mérséklésével.

Az eredeti bírságoló határozatot időközben eljárásjogi hibákra hivatkozva megsemmisítette a Kúria.