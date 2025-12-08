Változtat a Meta a hirdetések megjelenítésén az uniós bünti után

Választási lehetőséget biztosít a Meta a személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez az uniós felhasználók esetében, amire korábban még nem volt példa.

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Meta kötelezettségvállalását az uniós digitális piacról szóló törvény (DMA) előírásainak való megfelelés érdekében az alternatív választási lehetőségekre vonatkozóan, miután áprilisban 200 millió eurós bírságot osztott ki a vállalatnak.

Platón ragadt informatikusok klubja Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is. Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is.

Platón ragadt informatikusok klubja Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is.

Az unió területén élő Facebook- és Instagram-felhasználók számára adott lesz a lehetőség, hogy maguk válasszák ki, milyen mértékű adatmegosztáshoz járulnak hozzá a célzott hirdetések megjelenítéséhez. Beleegyezhetnek abba, hogy valamennyi adatukat megosszák, és teljes mértékben személyre szabott hirdetéseket látnak, vagy úgy is dönthetnek, hogy kevesebb személyes adatot osztanak meg a platformmal egy korlátozottabban személyre szabott hirdetési élmény érdekében. A közösségi óriás jövő év januárjában teszi elérhetővé az új lehetőségeket a régióban.

A bejelentett változtatások bevezetése után a Bizottság visszajelzést és bizonyítékokat fog kérni a Metától és más érdekelt felektől az új modell hatásaival és eredményességével kapcsolatosan.