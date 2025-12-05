Eső után Liquid Glass - új ruhát kapott az Időkép

Az időjárás-előrejelző applikációkat általában nem a dizájn miatt szeretik a felhasználók, és alighanem így van, illetve volt ez eddig az Időkép mobilappjával is. Ettől függetlenül a fejlesztők azért haladnak a divattal.

Nem tudom, létezik-e arra vonatkozó statisztika, hogy a felhasználók egy nap hányszor ütik fel a mobiljukon az időjárás-előrejelző appot, de nem lennék meglepve, ha az arány a téli hónapokban drasztikusan alacsonyabb lenne mint mondjuk tavasszal meg nyáron.

Mert most őszintén, kinek van kedve folyton azzal szembesülni, hogy ma megint szét fog fagyni és egész nap nem fogja látni a napot?

Ilyenkor minden apró fejlesztésnek örül az ember, és ezt alighanem tudják a legnépszerűbb hazai közösségi időjárás-előrejelző platformnál, az Időképnél is, melynek iOS-es applikációja éppen a hét közepén frissült.

Az új verzió az iOS26 vagy újabb operációs rendszert futtató felhasználók számára azonnali és látványos változásokat hoz, a felhasználói felületet ugyanis a kurrens OS-verzióval megjelent Liquid Glass dizájnnyelvhez igazították.

Ez leginkább az alsó menüsor elemein látszódik, melyek mostantól egy áttetsző felületen jelennek meg. Az új dizájnnal kapcsolatosan minden előzetes félelmet szeretnék eloszlatni, az ikonok és a feliratok megfelelően kontrasztosak, szóval ha már a téli környezet csupa szürkeség, legalább ennek lehet örülni kicsit.