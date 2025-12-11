Nehezíti az Nvidia a chipcsempészek dolgát

Az NVIDIA egy új szoftveres helymeghatározó technológiát fejlesztett, mellyel követhetővé válik, hogy fejlett AI-chipjei mely országban működnek. A fejlesztés elsődleges célja az AI-chipek földrajzi helymeghatározásának támogatása annak érdekében, hogy a szállított és telepített csúcskategóriás hardver ne kerülhessen olyan országokba, ahol az export az Egyesült Államok és más joghatóságok által tiltott vagy korlátozott, ezzel is támogatva a chipcsempészet elleni küzdelmet.

A helymeghatározás nem „GPS-szintű” lokalizációt jelent, inkább becslést: cég tájékoztatása szerint a számítás a GPU és az Nvidia szerverei közötti kommunikációs késleltetésen (látencia), valamint a telemetriai adatok elemzésén alapul. Ez a megközelítés hasonlít az internetes szolgáltatások esetében alkalmazott hálózati helymeghatározáshoz, mely nem hagyatkozik a hardveres GPS-re. A módszer jellegzetességéből adódóan így egy megközelítőleges földrajzi helyzetbecslés készíthető, tehát nem abszolút GPS-cím, hanem olyan statisztikai információ, mely segíthet kiszűrni, hogy a hardver a bejelentett helyen működik-e.

Bár ez a szoftver ígéretesnek tűnik a chipcsempészettel kapcsolatos egyre növekvő aggodalmak tekintetében, fontos megjegyezni, hogy használata opcionális lesz az ügyfelek számára. A megoldás egy kliensoldali szoftverügynököt használ, melyet az Nvidia chipjeinek vásárlói telepíthetnek az AI-GPU-k állapotának monitorozására. Az ügyfelek a GPU-flottájuk kihasználtságát egy irányítópulton jeleníthetik meg, globálisan vagy számítási zónák, azaz ugyanazon fizikai vagy felhőalapú helyszíneken regisztrált csomópontok csoportjai szerint.

A nyomkövetési képesség bevezetése egyben kérdéseket vet fel az adatvédelemmel és a felhasználói autonómiával kapcsolatban. Bár az Nvidia opcionálisan teszi elérhetővé a szoftvert, a technológia a szélesebb iparági gyakorlatokat is befolyásolhatja, például precedenst teremthet a technológiai szektor más vállalatai számára hasonló intézkedések bevezetésére, potenciálisan befolyásolva az elektronikus alkatrészek világszerte történő megfigyelését és ellenőrzését.

Az Nvidia hangsúlyozza, hogy a telemetriai adatok egyirányúak és csak olvasási céllal továbbítódnak a szerverekre, és hogy a szoftver nem képes távolról vezérelni vagy leállítani a GPU-kat, tehát nem tartalmaz killswitch funkciót. A szoftver nyílt forrású, így külső kutatók is ellenőrizhetik biztonságát. A helymeghatározási szolgáltatás elsőként az Nvidia legújabb Blackwell architektúrájára épülő GPU-kon válik majd elérhetővé, de a vállalat nem zárja ki annak lehetőségét, hogy korábbi generációk (például Hopper vagy Ampere alapú chipeken) is megkapják a támogatást.

A fejlesztés leginkább a felerősödött szabályozói nyomásra és kormányzati elvárásokra reflektál: az USA Kongresszusában már többször szorgalmazták az AI-chipek nyomonkövetését, és a szövetségi hatóságok is vizsgálják a chipcsempészettel kapcsolatos ügyeket. Legutóbb november végén sikerült vádat emelni négy férfi ellen, akik a tilalmi törvény ellenére hivatalos csatornákon keresztül vásárolták Nvidia GPU-kat és HPE szuperszámítógépeket, majd különböző módokon Kínába csempészték azokat.

Noha egyes fejlett chipek (például a H200-as modellek) bizonyos feltételekkel már exportálhatók Kínába, a legfejlettebb Blackwell típusok és az azt követő generációk még sok helyen korlátozottan hozzáférhetőek, így a helymeghatározási funkció hasznos eszköz lehet az exportirányelvek betartásának auditalására és ellenőrzésére.

Az Amerikából származó fejlett adatközponti gyorsítók kínai exportja évek óta tabunak számít, az első exportkorlátozásokat még a Biden-adminisztrációs léptette hatályba 2022-ben, melynek hatására az Nvidia kénytelen volt előállni egy kisebb tudású, kifejezetten a jogszabályban meghatározott teljesítménykritériumok alapján készült GPU-val, hogy aztán ennek az exportját is megtiltsa idén az illetékes minisztérium. A H20-nál nagyságrendileg hatszor gyorsabb H200 chipek exportjának feloldása a kínai és amerikai politikai vezetés legfelsőbb szintjén is téma volt, Trump szerint Hszi Csin-Ping kínai elnök is "pozitívan értékelte" a fejleményeket.