„Saját" Excelt készített a Proton

Egyre közelebb kerül a biztonságot előtérbe helyező Proton produktivitási csomagja a riválisok kínálatához.

A korábban elsősorban biztonságos e-mail platformjáról ismert svájci ProtonMail 2022-ben alakította át portfólióját és Protonra változtatta a nevét, ezzel is jelezvén, hogy túllépett a titkosított e-maileken. Az eleinte csak biztonságos levelezéssel azonosított Proton idővel szolgáltatások széles skáláját kezdte el kínálni végpontok közötti titkosítással: a VPN-szolgáltatás mellett egy termelékenységi csomagot is kínál, amely tartalmaz jelszókezelőt, felhőalapú tárhelyet és e-mail klienst. Ezután bejelentette a Lumo névre keresztelt generatív AI-asszisztenst, ami az adatvédelmet szempontnak tartó felhasználók számára kínál alternatívát a ChatGPT-vel, Claude-dal, Geminivel és más népszerű chatbotokkal szemben.

A cég friss bejelentése szerint a munkahelyi produktivitást célzó csomag a Proton Sheets nevű táblázatkezelővel bővül. A Proton táblázatkezelője a Proton Drive szolgáltatás részeként érkezik, mely már tartalmazza a Docs dokumentumentumszerkesztőt is. A valós idejű együttműködést kínáló eszközben szabályozhatók a fájlok megtekintéséhez és szerkesztéséhez szükséges hozzáférések. A termelékenységi szoftver mobilon és desktopon is elérhető, támogatja a CSV és XLS fájlok importálását.

A vállalattól megszokott módon alapértelmezés szerint végponttól végpontig terjedő titkosítás védi a felhasználói adatokat, ami nem jellemző a konkurens Google Táblázatokra és Microsoft Excelre.

