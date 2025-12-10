Alapítványt hoztak létre az AI-ügynökök fejlesztői

Új alapítványt hoz létre az OpenAI, az Anthropic és a Block annak érdekében, hogy az autonóm mesterségesintelligencia-ügynökök szabványosításán közösen dolgozhassanak az iparági szereplők. Az Agentic AI Foundation (AAIF) nevű új alapítvány a számos nyílt forráskódú projektet felügyelő Linux Foundation nonprofit keretében fog működni. A három alapító mindegyike egyben saját ügynöktechnológiájának egy részét is a szervezetnek adományozza. Az OpenAI az AGENTS.md univerzális szabvány tulajdonjogát adta át, mely különböző platformokon keresztül biztosít projektspecifikus támogatást AI-kódoló ügynököknek.

Az Anthropic a Model Context Protocolt (MCP) dobta a közösbe, amit a „mesterséges intelligencia USB-C portjaként” is emlegetnek. Egy olyan nyílt forráskódú szabvány, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy gyorsan összekapcsolják AI-modelljeiket más alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal. A Block az AI-ügynökök fejlesztésére használható nyílt forrású Goose keretrendszert osztotta meg. A Linux Foundation ügyvezető igazgatója szerint a projektek alapítványi ernyő alá vonása biztosíthatja a jövőben, hogy átláthatóan és stabilan növekedhessenek ezek a technológiák. Csatlakozási szándékát fejezték ki más iparági szereplők is, köztük a Microsoft, az AWS és a Cloudflare.

A ChatGPT által berúgott chatbot-őrület után az iparági trendek már rég a komplex feladatok ellátására képes, akár szakosodott ügynökök (agent) létrehozása felé mutatnak. A meghatározó szereplők nem érik be a szövegek, képek és kódok generálásával, a következő lépés a komplett cselekménysorok végrehajtására képes AI-ügynökök fejlesztése. Az AAIF célja az iparági szabványok előmozdítása, ami egyben még több aktívan használható ügynököt lendítene előre az online térben.

A másik célkitűzés pedig a biztonsági szabványok kidolgozása. Mivel egy egyelőre gyerekcipőben járó technológiáról van szó, a kutatók sorra figyelmeztetnek a kockázatokra. A Gartner nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy az AI-ügynököket kínáló böngészők használata jelenleg még túl nagy kockázat a legtöbb szervezet számára, ha az alkalmazottak kezébe kerülnek. Az elemzőcég a felhasználók edukálását hangsúlyozza a témával kapcsolatban, akiket arról kell tájékoztatni, hogy érzékeny adatokat ne jelenítsenek és használjanak fel aktív böngészőfüleken, miközben az AI-tól összefoglalókat vagy más autonóm műveletek végrehajtását kérik. Az ügynökök ráadásul akár hibázhatnak is az automatizáltan végrehajtott műveletek során, ami valós anyagi károkat okozhat, akár egy rossz repülőjegyfoglalással, vagy hibás rendeléssel.

Összességében az elemzők úgy vélik, hogy ezen a ponton az AI-böngészők használata még túl veszélyes a szervezeteken belül előzetes kockázatértékelés nélkül, és még az aktív alkalmazás esetén is hosszú listát kell építeni a tiltott felhasználási esetekről, a belsős szabályzatok kialakításáról és betartásáról nem is beszélve. Még jobb megoldás, ha a szervezet egyelőre egyáltalán nem engedélyezi az AI-böngészők letöltését és telepítését a dolgozók számára.