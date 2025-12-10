Az igazán hardcore tévézők már akár hat set-top boxot is kérhetnek a Telekomtól

Aki igazán komolyan gondolja az otthoni tévézést, szinte biztos, hogy egynél több helyiségbe rak készüléket. A képletet kissé megbonyolíthatja azonban, ha a tévészolgáltató kizárólag set-top boxon keresztül teszi lehetővé a nagyképernyős tévézést.

Miért van szükség egy háztartásban set-top boxra 2025-ben? Na és hat set-top boxra?

Az első kérdésre viszonylag egyszerű a válasz. Egyes szolgáltatók többnyire a tartalomtulajdonosok nyomására és/vagy a support csapat, netán az infra erőforrásait kímélendő zárt láncú hálózatban juttatják el a jelet az előfizetők tévékészülékeire, hiába közlekedik az a bizonyos jel egyébként ugyanúgy IP-közegben, mint a Netflix és társai, vagyis a klasszikus OTT-k esetében.

És hogy mi szükség van 6 set-top boxra egy háztartásban?

Na ezt őszintén nem tudom, mindenesetre pár hete már arra is lehetősége van a telekomos ügyfeleknek, hogy egy szolgáltatási ponton (lefordítva egy internetelőfizetéssel és a hozzá tartozó modemmel) hat ilyen dobozkát béreljenek a Telekomtól.

Persze ezt - jelenleg - nem lehet ám egy tévéelőfizetéssel, hanem kettő kell hozzá (vagyis a korábbi set-top box mennyiségi korlát a tévécsomagok tekintetében nem változott), ami megint csak tartalomszolgáltatói érdekekre vezethető vissza, ahogy egy Netflix vagy HBO Max fiókkal sem lehet akárhány készüléken streamelni egyszerre.

A Telekom a hat androidos set-top box vezetékes bekötéséhez (mivel a WiFi-kapcsolat hivatalosan nem támogatott) egy négyportos switchet biztosít az előfizetői végponton, ami csak koax vagy optikai hozzáférést használhat, xDSL-t nem.