Öt hónap után ismét lehet kriptót eladni a Revoluttal

Az enyhítés csak részleges, ugyanis újabbakat vásárolni még mindig nem lehet.

A Revolut július 4-én este azonnali hatállyal felfüggesztette kriptovaluta-szolgáltatásainak elérhetőségét, majd pár nappal később az eladás szüneteltetését is meglépte, lényegében a fintech cég összes kriptoszolgáltatása használhatatlanná vált „további értesítésig”. Bár a szolgáltató a korlátozást nem oldotta fel teljesen, enyhítő lépést jelentett be a hétvégén: öt hónap után elérhetővé vált a Revolut és a Revolut X platformon a meglévő kripto eszközök eladása, azonban újabbakat vásárolni nem lehet – figyelt fel rá Kovács Ádám, a Revb blog fintech szakértője. Továbbra is elérhető emellett a kripto eszközök kiküldése.

Platón ragadt informatikusok klubja Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is. Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is.

Platón ragadt informatikusok klubja Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is.

A korlátozással a Revolut célja az volt, hogy biztosítsa a teljes jogi megfelelést az újonnan bevezetett jogszabályoknak: az Országgyűlés június 17-én fogadta el a salátatörvényt, amely többek közt a Büntető Törvénykönyvet is módosította. Ebben két új bűncselekmény szerepel, a kriptoeszközzel visszaélés és a jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás nyújtása. A szabályok értelmében szigorúan büntethetők azok a szolgáltatók, amelyek nem rendelkeznek a szükséges engedélyekkel a kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtására - az engedély nélküli kereskedők 3-8, ügyfeleik pedig 2-5 éves börtönbüntetést kockáztatnak az illegálisnak minősített kriptózásért.

A Revolut közleménye szerint az intézkedés addig marad érvényben, míg nem sikerül pontosan értelmezni és teljesíteni az új előírásokat, de hangsúlyozta, hogy a szüneteltetés átmeneti jellegű, illetve a banki, deviza- és megtakarítási szolgáltatások változatlanul működnek. A július elsején életbe lépett új szabályozás szerint minden kriptoeszköz-szolgáltatónak meg kell felelnie a MiCA előírásoknak, illetve engedélyt kell szereznie a Magyar Nemzeti Banktól. A szolgáltatás október 23-án jelentetette be, hogy ciprusi leányvállalata, a Revolut Digital Assets Europe Ltd. (RDAEL) megszerezte a MiCA engedélyt, utána több európai országban is újraindult a kriptokereskedés, de Magyarországon még nem.

Mivel a kripto eszközöket vásárolni egyelőre nem lehet, arra utalhat, hogy nincs még minden rendben az engedélyezéssekkel, de már javulhat azok helyzete, akiknek pénze áll benn a kripto eszközökben – emeli ki a Revb.