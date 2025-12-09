Lebeszéli a Gartner a szervezeteket az AI-böngészőkről

Egyelőre túl nagy kockázatot jelentenek a beépített AI-ügynökök a tanácsadók szerint.

Az AI-ügynököket kínáló böngészők használata jelenleg még túl nagy kockázat a legtöbb szervezet számára, ha az alkalmazottak kezébe kerülnek – hívta fel a figyelmet a Gartner elemzőcég. A cég tanácsadási céllal kiadott dokumentumában a kutatók hangsúlyozzák, hogy a legtöbb „AI-böngésző” a felhasználói élményt helyezi előtérbe a biztonsággal szemben, ami megbosszulhatja magát. Ezen gyűjtőfogalom alatt olyan eszközöket értenek, mint a Perplexity Comet vagy az OpenAI által fejlesztett ChatGPT Atlas.

Az ilyen típusú böngészőkben található egy dedikált sáv az AI által készített összefoglalók, fordítások, webes tartalmakkal való interakciók megjelenítéséhez, és az ügynöki képességek eléréséhez, melyek lehetővé teszik, hogy a browser önállóan hajtson végre feladatokat a webhelyeken. A Gartner felhívja rá a figyelmet, hogy az érzékeny felhasználói adatok (aktív tartalom, böngészési előzmények) így a felhőalapú háttérrendszerbe kerülhetnek a feldolgozás során, ami növeli az adatok kiszivárgásának kockázatát, de ez elkerülhető, ha a biztonsági és adatvédelmi beállításokat a fejlesztők megerősítik és központilag kezelik.

A Gartner a felhasználók edukálását hangsúlyozza a témával kapcsolatban, akiket arról kell tájékoztatni, hogy érzékeny adatokat ne jelenítsenek és használjanak fel aktív böngészőfüleken, miközben az AI-tól összefoglalókat vagy más autonóm műveletek végrehajtását kérik. Még jobb megoldás, ha a szervezet egyelőre egyáltalán nem engedélyezi az AI-böngészők letöltését és telepítését a dolgozók számára.

A szerzők azt is sugallják, hogy az alkalmazottak kísértést érezhetnek arra, hogy automatizáljanak bizonyos monoton feladatokat, akár a kiberbiztonsági képzések elvégzését. Egy másik említett forgatókönyvben az AI-ügynököket belsős beszerzési eszközökre ereszthetik rá, ami azt is eredményezheti, hogy a szervezetek felesleges/téves vásárlásokat hajtanak végre, vagy nem jól töltenek ki egyes formokat, ez pedig valós anyagi károkat idézhet elő.

Összességében az elemzők úgy vélik, hogy ezen a ponton az AI-böngészők használata még túl veszélyes a szervezeteken belül előzetes kockázatértékelés nélkül, és még az aktív alkalmazás esetén is hosszú listát kell építeni a tiltott felhasználási esetekről, a belsős szabályzatok kialakításáról és betartásáról nem is beszélve.

A Cyberhaven kiberbiztonsági cég.októberi jelentése szerint egyébként már a szervezetek 27,7%-ánál van legalább egy felhasználó, aki telepítette az Atlas böngészőt, egyes vállalatoknál pedig az alkalmazottak akár 10%-a is aktívan használhat AI-böngészőt.

Via TheRegister.