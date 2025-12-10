A Slack CEO-jára bízza bevételeit az OpenAI

Denise Dresser felel majd az AI-fejlesztő bevételeiért és növekedési üteméért.

A Slack vezérigazgatóját, Denise Dressert igazolta le magának az OpenAI a következő nagy fogásként. Dressert a bevételekért és a növekedési ütem tartásáért felelős vezetői (Chief Revenue Officer, CRO) pozíciót fogja betölteni az AI-fejlesztőnél, elsőként a vállalatnál. A jövőbeli CRO több mint 14 évet dolgozott a Slack anyavállalatánál, a Salesforce-nál a globális értékesítési műveletekért felelős vezetőként, és 2023-ban nevezték ki a Slack vezérigazgatójává.

Az új vezető feladatai közé tartozik majd a globális bevételi stratégia felügyelése, beleértve a vállalati termékek értékesítését, azzal a fő célkitűzéssel, hogy a szervezetek mindennapi működésének részévé váljon az AI.

Az új vezető feladatai közé tartozik majd a globális bevételi stratégia felügyelése, beleértve a vállalati termékek értékesítését, azzal a fő célkitűzéssel, hogy a szervezetek mindennapi működésének részévé váljon az AI.

Ez kulcsfontosságú szerepkör a cégnél, mely előtt meglehetősen rögös út előtt áll a nyereségességig. Ugyan a ChatGPT-nek jelenleg több mint 800 millió heti felhasználója van, de az 500 milliárd dollár értékű cég nem termel profitot, és több mint 1 billió dolláros pénzügyi kötelezettséget vállalt az AI-rendszereit működtető felhőalapú számítástechnikai szolgáltatók és chipgyártók felé. Az OpenAI bevétele a ChatGPT prémium előfizetéseiből származik, és egyelőre még nem vezetett be hirdetéset, ami a jövőben a híresztelések szerint megváltozhat.

A Wired értesülései szerint Rob Seaman, a Slack termékigazgatója lesz a Slack ideiglenes vezérigazgatója.

Via Wired.