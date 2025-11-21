Androidra is elérhető a Comet AI-böngésző

A Perplexity AI-asszisztensével okosított böngészője halad tovább hódító útján.

2025 végén még erősebben körvonalazódik, hogy az AI átalakítja az internettel való interakciós lehetőségeket. A kvázi ügynökként viselkedő, böngészőbe épített AI-asszisztensek sora folyamatosan bővül, kérdés azonban, hogy a felhasználók milyen tempóban adaptálják az új lehetőséget. A Perplexity júliusban indította el saját Comet névre keresztelt AI-böngészőjét, ami első körben a havi 200 dollárért hozzáférhető Max előfizetési csomag felhasználóinak nyílt meg, október elején pedig megnyílt a kör, és a némi korlátozással ingyen használható Comet bevezetése világszerte elindult.

A terjeszkedés következő lépéseként a Perplexity Androidra is kiadja a Comet alkalmazást, mely az asztali verzió számos funkciójával rendelkezik, beleértve az AI-asszisztens böngészés közben történő meghívását. A cég ezzel az elsők közé tartozik, akik AI-központú böngészőt tesznek elérhetővé mobilplatformon. A rivális ChatGPT Atlas csak macOS rendszeren használható, míg a Google a Geminit a Chrome asztali és mobilos verzióba építette be, mégis inkább kiterjesztésként funkcionál, mintsem önálló teljes értékű AI-böngészőként. Az eszközök közti szinkronizáció még nem érhető el, de a fejlesztő dolgozik azon, hogy a Comet további funkcióit teljes mértékben támogassa a mobilon elérhető szolgáltatás, beleértve a beépített jelszókezelőt.

Az ingyenes hozzáférhetőséggel és az androidos appal a Perplexity több felhasználót vonzhat magához az egyre erősődő kínálat jelentette versenyben, és jelentős előnyre tehet szert a Google, az OpenAI és az Anthropic böngésző épített AI-asszisztenseivel szemben.

Hogyan rendezheti át az AI a böngészőpiacot, mik a lehetőségek és kihívások? Ezekről a témákról beszélgettünk Szpisják Dániel AI-tanácsadóval, IT-biztonsági szakemberrel nemrég a HWSW Weekly podcastünkben. Az adásból kiderül, mire is jó egy AI-böngésző és még mire lesz majd jó később, illetve hogyan juthatunk el oda, hogy a robotok végül átveszik az uralmat a böngészőkben és azon keresztül a számítógépeink felett.

