Nyakunkon az új böngészőháború

2025 végén még erősebben körvonalazódik, hogy az AI átalakítja az internettel való interakciós lehetőségeket is. A kvázi ügynökként viselkedő, böngészőbe épített AI-asszisztensek sora folyamatosan bővül, kérdés azonban, hogy a felhasználók milyen tempóban adaptálják az új lehetőséget.

Az AI-ra és automatizált munkafolyamatokra épülő böngészők egyre szélesebb körben várnak elérhetővé, sorakoznak fel az újabb termékek. Hogyan rendezheti át a trend a böngészőpiacot, mik a lehetőségek és kihívások?

Ezekről az izgalmas témákról beszélgettünk Szpisják Dániel AI-tanácsadóval, IT-biztonsági szakemberrel, akit a Kraftie sorozatból már ismerhettek. Az adásból kiderül, mire is jó egy AI-böngésző és még mire lesz majd jó később, illetve hogyan juthatunk el oda, hogy a robotok végül átveszik az uralmat a böngészőkben és azon keresztül a számítógépeink felett?

