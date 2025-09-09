Még nem egyezhet meg az Anthropic a szerzőkkel

A szövetségi bíró attól tart, hogy az ügyvédek a színfalak mögött egy olyan megállapodást kötnek, melyet lenyomnak „a szerzők torkán”, így a további tisztázó információk benyújtásáig egyelőre elhalasztja a jóváhagyást.

William Alsup bíró egyelőre elutasította az Anthropic rekordösszegnek számító 1,5 milliárd dolláros egyezségi ajánlatát, mellyel az AI-fejlesztő a könyvszerzők által indított csoportos pert kívánta volna rendezni. A szövetségi bíró indoklása szerint attól tart, hogy az ügyvédek ráerőltették a megállapodást a szerzőkre, és fontos kulcskérdéseket sem sikerült megfelelően rendezni. A jegyzőkönyvi végzés szerint a jóváhagyás sorsát a további tisztázó információk benyújtásáig és elbírálásáig elhalasztják.

A kiugróan magas összeg is gyanússá vált a bíró számára, mivel a startup könyvenként nagyjából 3000 dollárt fizetett volna kamatokkal együtt, összesen 1,5 milliárd dollárt. Jóváhagyás esetén ez lett volna a történelem legmagasabb nyilvánosan bejelentett szerzői jogi kártérítése. Alsup nyilatkozata szerint félrevezetettnek érzi magát, és több információt szeretne kapni.

A bíró szeptember 15-ig adott határidőt az ügyvédek számára a perben érintett művek végleges listájának benyújtására, melyen eddig 465 000 darab mű szerepel. A végzés azt is említi, hogy a művek listáját, a csoport tagjainak listáját és a keresetlevél-űrlapot a bíróságnak október 10-ig meg kell vizsgálnia és jóvá kell hagynia, mielőtt előzetesen jóváhagyhatóvá válik a megegyezés.

Júniusban felemás ítélet született a csoportos keresetben, mivel az eljáró bíró kimondta, hogy az érintett könyvek felhasználása az AI-modellek tanításához nem minősül illegálisnak. Az egyik fő megállapítás az volt, hogy a könyvek felhasználása az amerikai szerzői jogban meghatározott fair use elvének megfelelő volt, mivel az Anthropic rendszere nem lemásolta a műveket, hanem „kifejezetten transzformatív" módon használta fel őket új, eredeti tartalom létrehozásához. A bíró azonban azt is megállapította, hogy az Anthropic a szerzők beleegyezése nélkül használta fel a műveiket, illetve velük együtt több millió másik művet, melyeket jórészt illegálisan szerzett be. A teljesen jogszerű eljárás az lett volna, ha a cég megveszi az összes könyvet és egyenként beszkennelte, beillesztette volna őket az adatbázisába.