Kiengedte az Intel a párducokat a ketrecből

Az Nvidia még októberben mutatta be az új Core Ultra Series 3 márkanév alatt megjelenő lapkáit, az első kereskedelmi példányokat pedig az idei év elejére ígérte az OEM-ek számára. Ezt sikerül is tartani: a chipzilla friss bejelentése szerint január 27-én megkezdődik a komponenst tartalmazó első laptopok, köztük a nemrég bejelentett Dell XPS 14 és 16 modellek szállítása.

Az új processzorok a laptopokon kívül természetesen más eszközökben is felhasználásra kerülnek, a gyártó állítása szerint például beágyazott és ipari felhasználásra szánt robotikai és egészségügyi eszközökben, valamint más típusú peremhálózati hardverekben. A vállalat októberben osztott meg részleteket vadonatúj, noteszgépekbe szánt processzoráról, a Panther Lake kódnéven futó Core Ultra Series 3-ról, de eddig nem lehetett tudni, hogy pontosan hány konfigurációban érkezhet az újdonság.

Az új sorozat minden szempontból kirakattermék, melynél már nem illik hibáznia a visszatérést ígérő, az elmúlt években önmagát kereső, illetve több hibát is elkövető gyártónak. Ez az Intel első olyan lapkája, mely - legalábbis részben - a cég jelenlegi legfejlettebb, 18A technológiát használó gyártósorain készül az Egyesült Államokban, az arizonai Fab 52 komplexumban. A CPU és az NPU-t tartalmazó számítási lapka is 18A-val készült, de a platformvezérlőt a TSMC gyártja, az integrált GPU-t pedig vagy a TSMC, vagy az Intel szolgáltatja az alsókategóriás modellek esetében.

A Panther Lake rendszerprocesszorok összességében nagyobb számítási és grafikus teljesítmény mellett ígérnek kisebb áramfelvételt az előző generációval összehasonlítva. Az Intel nem kevesebb mint 14 standard SKU-t, azaz kereskedelmi forgalomban elérhető processzorváltozatot dob piacra. A variánsok 8 vagy 16 magos CPU-t és 4 vagy 12 magos Xe3 Grafikus magot integrálnak utóbbinál akár 12 raytracing egységgel felturbózva.

Az architektúra egy lényeges ponton változott a Lunar Lake sorozathoz képest: a Panther Lake esetében az Intel szakít az integrált memóriával, ami egyszerre lehet előny és hátrány - előbbi az egyszerűbb bővíthetőség, utóbbi a memória-sávszélesség csökkenése miatt. Mindegyik SKU 25 wattos alapteljesítménnyel rendelkezik, 65 vagy 55 wattos turbóteljesítménnyel. A gyártó állítása szerint a csúcskategóriás SKU-k (mint a Core Ultra X9 és a Core Ultra X7) 60 százalékkal jobb teljesítményt nyújtanak több szálon, és 77 százalékkal gyorsabb játékot biztosítanak.

Az energiahatékony magoknak köszönhetően a Panther Lake lapkák fogyasztása összességében átlagosan 10%-kal csökkenhetett a Lunar Lake-kel összehasonlítva a teljes termékvonalnál, bizonyos célfeladatok és konfigurációk esetében azonban ez az arány jóval kedvezőbb lehet. Az energiatakarékosságot segíti továbbá, hogy a processzorok támogatják az Intel Intelligent Display technológiát, tehát az AI által vezérelt képernyőbeállításokat az elvégzett feladatok és a tevékenység alapján. A Panther Lake a fentiek mellett új, nagyobb teljesítményű NPU-t is integrál a helyben végzett AI-számításokhzoz, emellett 96 GB LPDDR5 vagy 128 GB DDR5 memóriát támogat.