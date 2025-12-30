Ellepi a YouTube-ot az AI-szemét

A videómegosztó erőfeszítései egyelőre nem túl hatékonyak az AI által generált videók térhódítása elleni küzdelemben.

A videószerkesztő termékéről ismert Kapwing felmérése szerint az új nézők esetében a YouTube algoritmusa több mint 20 százalékos aránnyal jelenít meg AI-szemetet (slop), azaz alacsony minőségű, AI által generált tartalmat. Az ilyen típusú videókkal a feltöltők elsődleges célja a megtekintések számának növelése a csatornájukon. A felmérést végző cég a legnépszerűbbnek számító 15 ezer YouTube-csatornát (országonként a top 100-at) vizsgálta meg alaposabban, ebben a merítésben pedig 278 olyan fiókot talált, melyek kizárólag csak AI által generált videókat osztottak meg. Ezek a csatornák együttesen több mint 63 milliárd megtekintést és 221 millió feliratkozót gyűjtöttek össze, amivel évente kb. 117 millió dollárnyi bevételre tehettek szert.

A kutatók új YouTube-fiókok létrehozásával tesztelték az ajánlott tartalmakat is, így sikerült megállapítani, hogy az első 500 ajánlott videóból általában annak ötöde volt AI-videó. Egyharmada volt az aránya összességében az agyrohasztó, azaz brainrot videóknak, amik nem csak AI által készített videók, de más alacsony minőségű trash tartalmak is ide sorolhatók, amennyiben a figyelem monetizálásának céljából készültek.

Nehéz lenne azonban pontosan megmondani, hogy ezek a csatornák mennyire jelentősek a YouTube-on már fellelhető tartalomtengerben, mivel a platform nem hozza nyilvánosságra az éves megtekintésszámot, illetve azt sem, hogy ezek közül mennyi AI-tartalom. Azonban egyre inkább figyelmet érdemel, hogy a folyamat mögött egy félig-meddig strukturált, növekvő iparág áll, melynek elsődleges célja a pénzszerzés.

