A Samsung hátán tör előre a Gemini

Komoly előnyhöz juthat idén a mesterséges intelligencia platformok versenyében a Google a világ legnagyobb okostelefon-gyártójának, a Samsungnak a segítségével. A dél-koreai elektronikai óriás a tervek szerint idén kétszer annyi okostelefon szoftverébe ágyazza be valamilyen formában a Gemini-t, ami masszív, 800 milliós potenciális bázist feltételez, csak 2026-ban.

A többek között a vállalat mobilportfoliójáért felelős, novemberben kinevezett társ-vezérigazgató, T M Roh a Reutersnek adott interjújában leszögezte, a Gemini által működtetett AI-szolgáltatások az okostelefonok mellett újabb fogyasztói elektronikai termékben is megjelennek majd, így elsősorban tévékészülékekben vagy akár háztartási nagygépekben is.

A Samsung az okostelefon-gyártók mezőnyében elsők között vezetett be AI-képességeket, két évvel ezelőtt, a Galaxy S24 széria debütálásakor. A vállalat azóta fokozott hangsúlyt fektet ezekre a képességekre, melyekhez a platform alapokat részben a kezdetek ót a Google nyújtotta.

Roh szerint a szolgáltatások ismertsége és használati aránya jelentősen javult az eltelt időben, így a Galaxy AI márkát a Samsung saját kutatásai alapján ma már a vásárlók 80%-a ismeri, szemben az egy évvel korábbi 30%-kal. A percepciókat alighanem lényegesen befolyásolta, hogy a Samsung csak tavaly 400 millió olyan okostelefont értékesített, melynek része volt a Galaxy AI csomag.

A Samsung illetékes vezetője emellett néhány, a használati szokásokra vonatkozó részletet is elárult, így például kiderült, hogy a felhasználók többsége az okostelefonokon elsősorban (információ)keresésre használja a mesterséges intelligenciát, emellett közkedvelt a képek és szövegek kreatív szerkesztése, a szövegfordítás és a tartalmak összefoglalása is.

Azt ugyanakkor Roh is elismerte, hogy az AI megoldásokkal kapcsolatban egyelőre számos kétely vetődhet fel, ezek fél- egyéves távlatban egyre kevésbé lesznek hangsúlyosak. Bár a társ-vezérigazgató nem nevezte meg a konkurenciát, a legfőbb riválisnak számító Apple éppen idén tervezi begyújtani a rakátáit a szegmensben, miután a tavalyi évben az Apple Intelligence továbbfejlesztésével bevallottan nem haladt jól a cég - ennek ellenére minden korábbinál közelebb került a globális okostelefon-piac trónjához.

Felpezsdülhet a foldable-szegmens

A hajlítható kijelzős okostelefonok a másik szegmens, amiben az Apple az idén a pletykák szerint megméretteti magát. Ezt a területet 2019 óta a Samsung uralja, a dél-koreai cég a statisztikák szerint a tavalyi harmadik negyedévben a teljes foldable piac kétharmadát adta. Ennek ellenére a terület a várakozásokhoz képest a Samsung szerint lassabban nő, illetve nőtt eddig, kérdés, hogy ezt az Apple új termékportfoliója miként fogja megváltoztatni.

Végül Roh az interjúban kitért a memóriahiány okostelefon-piacra gyakorolt hatásaira is. A vezető itt konkrétumok említése nélkül leszögezte, hogy ez a részpiac sem immunis az ellátási problémákra, az áremelkedés pedig ennek hatására elkerülhetetlen lesz.

A Counterpoint Research tavaly december közepén kiadott előrejelzése szerint a jelenség hatására az okostelefonok átlagos eladási ára globálisan 6,9%-kal nőhet idén, az komponensárak emelkedése pedig legfőképpen a belépőszintű modellek esetében hozhat árfelhajtó hatást.