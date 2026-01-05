Továbbra is mélyrepülésben a StackOverflow

Továbbra is zsugorodik a fejlesztők számára egykor nélkülözhetetlen mentőövnek számító StackOverflow közössége a StackExchange adatai szerint, mely a platformon feltett kérdések mennyiségének meredek esését mutatja az elmúlt éveket lefedően. 2025-ben már markánsan látszódni kezdett, hogy milyen átrendeződést hoztak magukkal a generatív AI eszközök: áprilisban 64 százalékkal kevesebb kérdést és választ írtak a fejlesztők a fórumra, mint egy évvel korábban, a forgalom csúcsát hozó 2020-as év azonos hónapjához viszonyítva pedig még látványosabb, 90 százalékos volt a különbség mínuszban. A friss adatok továbbra is a mélyrepülést mutatják: 2025 december elsejére alig négyezerre esett vissza a naponta feltett kérdések száma, ami egy évvel korábban 18 ezer volt. 2025 január elsején pedig 22 ezer kérdést mértek az új 2026-os év január elsején rögzített 321 kérdéssel szemben.

A folyamat a technikai tudás elérésének és megosztásának alapvető átrendeződésére világíthat rá. A Web 2.0-t meghatározó kollektív, aszinkron problémamegoldó modell helyét átveszi a generatív AI eszközök által nyújtott azonnal elérhető segítség, ami intő példa minden olyan platform számára, amely az emberi tudásra épít és tudásmegőrző szerepet tölt be. Nem véletlen, hogy egyes szakértők egyenesen arról beszélnek, hogy az AI által generált összefoglalók és kódolóeszközök hamarosan a StackOverflow halálát hozzák el, és csak idő kérdése, hogy az oldal földbe álljon.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe. Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

A 2008-ban indított fejlesztői közösségi oldalnál a 2009-2014-es növekedés után egy lassulás volt látható 2014-2020 között, ahonnan kiugrást csak a koronavírus-járvány tudott produkálni 2020-ban. A járvány lecsengése óta azonban folyamatos lejtmenetben van a felület, ami 2023-ban még meredekebbre váltott. Az idővonal jól ábrázolja olyan események hatásait, mint a remote munka elterjedése, vagy a ChatGPT 2022-es megérkezése.

2023-ban már megjelentek az első elemzések, melyek a StackOverflow hanyatló tendenciáját vizsgálták, miután a fejlesztők elkezdték próbálgatni a GPT-4 nagy nyelvi modell kódolási képességeit. Míg a járvány és a vele járó leállások nem veszélyeztették különösebben a Stack Overflow üzleti modelljét, a kódoló asszisztensek, így a Copilot, a Cody, illetve a kódokat generáló ChatGPT, illetve ezen termékek sorra érkező alternatívái egy új helyzetet hoztak, mivel a kevésbé bonyolult feladatok elvégzéséhez hatékony eszköznek bizonyulnak, így kevesebb fejlesztő fordul rögtön a keresőkhöz, vagy a közösséghez egy problémával.