Rekordösszeget fizetne az Anthropic a könyvszerzőknek

Megállapodás született az Anthropic ellen indított csoportos perben, melyben szerzők azzal vádolták meg az AI-fejlesztőt, hogy a Claude AI modell tanításához a beleegyezésük nélkül használta fel a műveiket, illetve velük együtt több millió másik művet, melyeket jórészt illegálisan szerzett be a cég. Az ügy tárgyalását decemberre tűzték ki eredetileg, de a csörte legfrissebb fejleménye, hogy az Anthropic beleegyezett legalább 1,5 milliárd dollár kifizetésébe a szerzői csoport felé, és feloldaná a felperesek fennmaradó, régebbi követeléseit. A cég könyvenként nagyjából 3000 dollárt fizet kamatokkal együtt, emellett beleegyezett abba is, hogy törli adatkészletéből és a későbbiekben nem használja fel az illegálisan beszerzett műalkotásokat. Az Anthropic-ügyben született egyezség nem teremt jogi precedenst, mivel az ügy nem került bíróság elé.

Ha az egyezségét jóváhagyják, ez lesz a történelem legmagasabb nyilvánosan bejelentett szerzői jogi kártérítése. Igaz, az Anthropic tárcáját nem tépázza meg túlságosan, miután múlt hónapban további 13 miliárd tőkét sikerült bevonnia, értéke pedig így már összesen 183 milliárd dollárra becsülhető.

Júniusban felemás ítélet született a csoportos keresetben, mivel az eljáró bíró kimondta, hogy az érintett könyvek felhasználása az AI-modellek tanításához nem minősül illegálisnak. Az egyik fő megállapítás az volt, hogy a könyvek felhasználása az amerikai szerzői jogban meghatározott fair use elvének megfelelő volt, mivel az Anhtropic rendszere nem lemásolta a műveket, hanem „kifejezetten transzformatív" módon használta fel őket új, eredeti tartalom létrehozásához.

A bíró azonban azt is megállapította, hogy az Anthropic a szerzők beleegyezése nélkül használta fel a műveiket, illetve velük együtt több millió másik művet, melyeket jórészt illegálisan szerzett be. A teljesen jogszerű eljárás az lett volna, ha a cég megveszi az összes könyvet és egyenként beszkennelte, beillesztette volna őket az adatbázisába.

Justin A. Nelson, az Anthropic ellen pert indító szerzők ügyvédje szerint a megállapodás egy erőteljes üzenet az AI-fejlesztő cégek számára, hogy a szerzői jogokkal védett műveket nem használhatják fel korlátlanul, és a szerzők beleegyezése nélkül saját üzleti céljaikhoz. A magát egyébként kifejezetten etikus AI-üzemeltetőnek tartó Anthropic ellen legutóbb a Reddit indított pert, amiért a közösségi platform szerint a Claude AI modell tanításához bizonyítottan jogosulatlanul használt fel a vállalat reddites párbeszédeket.