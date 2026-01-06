Visszahozza az XPS márkát a Dell

Egy évvel ezelőtt a Dell a nagy teljesítményű, ugyanakkor vékony és könnyű hordozható munkaállomások kedvelői körében általános megdöbbenést keltve elkaszálta a jelentős múltra visszatekintő XPS márkanevet, hogy megágyazzon a sokkal kevésbé izgalmasan hangzó Premium, Plus, Pro és Pro Max jelölésű termékeknek. A gyártó a 2026-os CES-en ugyanakkor egyértelművé tette, hogy mindez nem volt túl jó döntés, és visszahozza a márkát.

Az XPS termékvonal rajongóinak jó hír, hogy rövidesen a boltokba a kerülnek a nemes egyszerűséggel csak XPS 14 és XPS 16 jelzéssel ellátott gépek (értelemszerűen több konfigurációban), ráadásul a Dell ezúttal már mögöttes jelentést is adott az XPS rövidítésnek, mely a hivatalos bejelentés szerint az Extreme Performance System szavakból tevődik össze.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe. Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

Az új XPS 14 és 16 gépek első változatai már a mai naptól elérhetők a tengerentúlon, míg február végén további belépőszintű és csúcskategóriás konfigurációk megjelenése egyaránt várható. A két alapgép induló ára jelenleg 2049 és 2200 dollár.

A gépekre az adatlap szerint három USB-C / Thunderbolt 4 portot szerelt a gyártó, a notebookok tömege pedig kijelzőmérettől függően 1,36 vagy 1,65 kg. A gépek 1920x1200 pixeles felbontású IPS panellel érkeznek és alapesetben 16 GB LPDDR5X memóriát valamint 512 GB-nyi háttértárat kínálnak.

Aki hajlandó mélyebben a pénztárcájába nyúlni, kérheti az új XPS-eket OLED-panellel is, mely a fényesebb és kontrasztosabb, valamint nagyobb felbontású megjelenítés mellett még kisebb össztömeggel jár.

A gyártó már tavaly decemberben utalt rá, hogy az idei évben a 13 hüvelykes kijelzővel ellátott XPS 13-akat is piacra küldi (újra), melyek az előzetes információk szerint a valaha volt legvékonyabb és legkönnyebb XPS-ek lehetnek majd.