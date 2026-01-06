Felkérdezik az X-et a szexi képek miatt

Nagy port kavart, hogy az X platformba integrált AI-szolgáltatás, a Grok Imagine iskorúakat, valamint nőket ábrázoló szexuális tartalmak generálását tette lehetővé a felhasználók számára, ezért a cégnek bocsánatkéréssel kellett indítania az évet. Kiderült, hogy a rendszer bizonyos kérésekre olyan képeket készített, melyek szexualizáltan ábrázoltak 12-16 éves lányokat lenge öltözetben, ezzel megsértve az erikai irányelveket. A cég magyarázata szerint egy belsős hiba miatt csúszhattak át a rendszeren az alapvetően tiltott jellegű kérések.

Hétfőn az Európai Bizottság szóvivője, Thomas Regnier adott tájékoztatást arról, hogy a hatóság alaposan fogja vizsgálni az ügyet, mivel a kiskorúakat megjelenítő erotikus generált képek illegálisnak számítanak, ráadásul „undorítóak és felháborítóak”. A bizottság egyébként is feszült kapcsolatot ápol Muskékkal, tavaly év végén komolyabb bírságot szabott ki az EU az X közösségi platform számára a Digital Services Act (DSA) előírásainak megsértése miatt, amiből komolyabb politikai szájkaraté keveredett.

A brit médiafelügyelet, az Ofcom már formálisan is bekérte az esetleges vizsgálat indításához szükséges információkat az xAI-tól. A brazil parlamenti képviselők arra szólították fel a szövetségi ügyészt és a helyi adatvédelmi hatóságot, hogy átmenetileg tiltsák le a Grok-hoz való hozzáférést a vizsgálat lezárásáig. Korábban az indiai illetékes minisztérium szólította fel rá az X-et, hogy végezzen átfogó technikai felülvizsgálatot január 5-ig. A Malajziai Kommunikációs és Multimédia Bizottság (MCMC) hétvégén jelentette be, hogy vizsgálatot indít és behívja a cég képviselőit.

A Grok Imagine rendelkezik egy úgynevezett Spicy Mode móddal, ami kifejezetten erotikus képek generálását teszi lehetővé. Ennek kapcsán söpört végig a közösségi médiában az a trend, hogy a generatív AI-eszköz segítségével a felhasználók valódi személyeket ábrázoló fotók és videók alapján kezdtek el generálni intim jellegű képeket, melyeket az X felületén osztották tovább. Elon Muskot nem hatotta meg különösebben a tény, hogy a biztonsági szakértők élesen kritizálták a szexuális töltetű képek terjedését, ő maga is megosztott egy Grok által generált képet, amin ő maga volt látható bikiniben.

A mobilalkalmazások trendjeit követő Apptopia adatai szerint egyébként a Grok napi letöltései 54%-kal nőttek január 2. óta, míg az X napi letöltései 25%-kal ugrottak meg az elmúlt három napban, amiben nagy szerepet játszhatott a szexi képek körül kialakult botrány.