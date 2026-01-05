Egyelőre nem lesz itthon készpénzes befizetés Revolutra

Nem indul el a készpénzes befizetés éles bevezetése a hazai felhasználók számára, de a jövőre vonatkozóan ez még nem zár ki semmit.

A Revolut még 2023 végén nyitotta meg a lehetőséget a felhasználók egy kis csoportjának Magyarországon, hogy tesztelhessék a készpénzes befizetést. A szolgáltató az OMV benzinkutakon adott lehetőséget a befizetésekre a Paysafe-fel való együttműködés keretében, de minden befizetésre 2,5 százalékos díjat számolt fel. Pár hónappal később a befizetési limiteket csökkentette a Revolut, mostanra pedig bő két évvel később úgy tűnik, hogy élesben nem is fog elindulni a lehetőség a szélesebb felhasználói kör számára.

A tesztelőknek küldött információk alapján 2026. január 26-tól nem lehet készpénzt tenni a Revolut számlára a benzinkutakon, miközben Magyarországon bankfiókban, vagy ATM-en keresztül sem lehet készpénzt befizetni a Revolut számlára. A többség azért ebből sokat nem vesz észre, mert a legtöbb felhasználó eddig sem tudta kihasználni ezt a lehetőséget – emeli ki a Revb fintech blog.

Egyes országokban már elérhetők a Revolut saját ATM automatái, amelyek ingyenes készpénz befizetést kínálnak, és egyelőre még azt nem tudni, hogy ha elkezd üzemelni a Revolut hazai fióktelepe, kínál-e a szolgáltató Magyarországon majd akár saját ATM-et, akár egyéb készpénz befizetési lehetőséget.