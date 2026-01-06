Már gyártásban az Nvidia új AI-szuperchipje

Teljes kapacitással zajlik az Nvidia következő AI-szuperchipjének, a Vera Rubin kódnevű egységnek a gyártása a TSMC üzemeiben, az újdonság piaci bevezetése így a terveknek megfelelően megkezdődhet - jelentette be Jensen Huanhg, a cég vezérigazgatója a Las Vegasban a héten kezdődött Consumer Electronics Show-n tartott keynote-jában.

A Vera Rubin a Blackwell (Ultra) chipek után az Nvidia következő zászlóshajója lehet, a világ legértékesebb cége ugyanakkor a korábbi, évenkénti termékbevezetéshez képest kissé lassított a tempón, hiszen erről az egységről voltaképpen már a 2024-es Computexen lerántotta a leplet, a fontosabb részleteket pedig a tavaly márciusi GTC konferencián közölte a gyártó.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe. Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

Így kiderült egyebek mellett, hogy a Rubin GPU a Blackwell 20 petaflops-nyi FP4 teljesytményét több mint a duplájára, 50 petaflopsra emeli, a várhatóan jövőre érkező Rubin Ultra pedig két ilyen GPU-t köt majd össze, effektíve megduplázva ezt a teljesítményt, emellett a Blackwell Ultra memóriamennyiségét is csaknem négyszerezi (a szuperchip 1 TB-nyi memóriát kezel majd).

Az egység új CPU-modulja, a Vera abból a szempontból mérföldkő lehet az Nvidia termékkínálatában, hogy ez lesz az első olyan processzormodul, mely a cég saját tervezése, nem pedig egy "kulcsrakész" Arm-dizájn alapján készül. Az Nvidia szerint ennek elég markánsan meg is mutatkozik majd az eredménye, a CPU ugyanis a Grace Blackwell chipek teljesítményének kétszeresét fogja hozni.

A Vera Rubin rendszereket elsőként a CoreWave részére szállítja majd az Nvidia, a nagyobb megrendelők között ugyanakkor éppúgy ott lesz majd a Microsoft, az Oracle, az Amazon és az Alphabet, mint korábban. A Santa Clara-i gyártónak ezzel együtt idén várhatóan erősödő versennyel is szembe kell majd néznie, a két legfontosabb rivális pedig idén is az AMD, illetve az egyik ügyfél, a Google lehet majd.

Az Nvidia a Vera Rubin megoldásokhoz új generációs hálózati elemeket is piacra dob majd, melyek kifejezetten arra a célra jöttek létre, hogy több ezer ilyen rendszert összekapcsoljanak nagy sebességű, ún. co-packaged optikai linken keresztül.