Viszik a Nintendo Switch 2-t, mint a cukrot

A japán cég leggyorsabban fogyó konzolja lett a június ötödikén debütált gép.

Június ötödikén több mint nyolc évvel az elődje után megérkezett a Nintendo Switch 2, melynek rajtját kígyózó sorok kísérték a világ több országában. A japán vállalat múlt havi előrejelzése szerint a Switch 2 eladásai a jövő év márciusában véget érő pénzügyi évben elérhetik a 15 millió darabot. Az élénk érdeklődést már konkrét szám is alátámasztja:

a megjelenés utáni első 4 napban több mint 3,5 millió darab kelt el belőle, ezzel pedig a cég eddigi leggyorsabban fogyó új játékkonzoljává vált.

A bizonytalan gazdasági környezet, és a viszonylag combosabb ár (hazánkban 210-230 ezer forint körül alakul) tehát láthatóan nem szegi a játékosok kedvét, ha a Nintendo újdonságáról van szó. Ennek megfelelően a Nintendo is korrigálta előrejelzését, most már 66 milliós eladást vár 2028 márciusára, szemben a korábbi 60 millióval.

A jól működő alaprecept nem változott: a Switch 2 kézikonzolként és televízióhoz csatlakoztatva is használható, és dizájn terén nagyban hasonlít elődjére. Annyi a különbség, hogy ezúttal egy valamivel méretesebb, 7,9 hüvelykes, 1920 x 1080p felbontású képernyővel szerelték fel, de az egyelőre még mindig LCD panel 120Hz-es képfrissítésre képes. A frissített Joy-Con 2 vezérlők immár mágnesekkel csatlakoznak, és mivel a belsejükre egy-egy optikai szenzor került, kvázi egérként használhatók. Ez az új vezérlési lehetőség további funkciókat tesz lehetővé a játékokon belül: akár csak az egyik, vagy mindkét kontroller használható egérként, ha adott játék támogatja a funkciót. Alapvetően 256 GB tárhely adott, ami 2 TB-ig bővíthető microSD-kártyákkal. Az akkumulátor üzemideje 2 és 6,5 óra között mozog, a játékmódtól és a játék igényeitől függően.

Az első Nintendo Switch 2017-ben jelent meg, és indulása óta 152 millió darabot adtak el belőle, ezzel pedig minden idők harmadik legkelendőbb konzolja lett. Az új generáció épp egy olyan időszakban érkezik megmérettetni magát a piacra, amikor nem a konzolok töltik be a központi szerepet a játékiparban. Már a Sony 2020-ban megjelent Playstation 5 gépéből is kevesebb példány fogyott, mint elődjéből, az elemzők szerint pedig a konkurens Xbox Series X/S már a második generációja a Microsoft konzoljának, amely csökkenő eladási számokkal küzd. Közben az Nvidia, az Amazon, a Google és a Microsoft nagy összegeket fektetnek be felhőalapú streamingbe, nem véletlenül: a fejlesztők számára is vonzó a cloud gaming, mert a játékosok havi bevételi forrást jelentenek számukra.

Via Reuters.