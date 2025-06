Boltokba került a Nintendo Switch 2

Több mint nyolc évvel az elődje után megérkezett a polcokra a Nintendo Switch 2 június ötödikén, és a szerdáról csütörtökre virradó éjfél óta már Magyarországon is kapható. A kezdőcsomag hivatalos ára az eurózónában 449,99 euró, emellett elérhető egy Mario Kart World játékot tartalmazó csomag is, amellyel már némileg többet, 499,99 eurót kell fizetni. A magyar webáruházakban feltüntetett hazai ára a konzolnak 210-230 ezer forint körül alakul a Mario Kart játék nélkül, illetve azzal együtt.

A Nintendo nem küldött tesztpéldányokat a sajtó képviselőinek, amit a cég azzal indokolt, hogy fontos funkciók és frissítések csak a megjelenés napján fognak elérhetővé válni a gépre - így a megjelenés napján még nem olvashatók tesztek és alaposabb vélemények a konzolról, aminek a rajtját több beszámoló szerint is kígyózó sorok kísérték a világ több országában. A japán cég egyébként a múlt hónapban adott előrejelzésében 15 millió Switch 2, valamint 4,5 millió Switch konzol eladását jósolta a jelenlegi pénzügyi évre.

A jól működő alaprecept nem változott: a Switch 2 kézi konzolként és televízióhoz csatlakoztatva is használható, és dizájn terén nagyban hasonlít elődjére. Annyi a különbség, hogy ezúttal egy valamivel méretesebb, 7,9 hüvelykes, 1920 x 1080p felbontású képernyővel szerelték fel, de az egyelőre még mindig LCD panel 120Hz-es képfrissítésre képes. A frissített Joy-Con 2 vezérlők immár mágnesekkel csatlakoznak, és mivel a belsejükre egy-egy optikai szenzor került, kvázi egérként használhatók. Ez az új vezérlési lehetőség további funkciókat tesz lehetővé a játékokon belül: akár csak az egyik, vagy mindkét kontroller használható egérként, ha adott játék támogatja a funkciót. Alapvetően 256 GB tárhely adott, ami 2 TB-ig bővíthető microSD-kártyákkal. Az akkumulátor üzemideje 2 és 6,5 óra között mozog, a játékmódtól és a játék igényeitől függően.

A Switch elődjének nagy hiányossága volt, hogy nem támogatta a 4K felbontást, miközben a Sony és a Microsoft akkori aktuális generációs gépei képesek voltak rá, ezt a hiányosságot is pótolja az új konzol. Adott többek között a HDR-, a VRR és az ALLM-támogatás, kézi módban akár 120 fps-sel, dokkolva pedig a 4K felbontás is elérhető bizonyos játékoknál 60 fps mellett. A Switch 2 szíve egy új Nvidia chip, ami a gyártó szerint akár 10-szer erősebb, mint az elődben dolgozó komponens, továbbá olyan technológiákat támogat, mint a DLSS upscaling és a hardveresen gyorsított ray tracing.

Az új Switch 2 kompatibilis a már megjelent korábbi játékokkal, egyes régebbi programok pedig kapnak olyan felújított kiadásokat is, amik ki tudják majd használni az új gép képességei által nyújtott előnyöket, ezek a Nintendo Switch 2 edition utótaggal lesznek megkülönböztetve. A modernebb köntössel frissített programok nemcsak magasabb felbontást, stabilabb képfrissítést és HDR-támogatást kínálnak, hanem akár új tartalmakat is. Az Alza szerint a továbbfejlesztett kiadások átlagosan 37 590 forint körüli árat kapnak, de egyes címek olcsóbbak lesznek, és aki már megvásárolta az eredeti Switch 1-es játékot, jutányosabban férhet hozzá a frissített és szebb kiadáshoz.

Az első Nintendo Switch 2017-ben jelent meg, és indulása óta 150 millió darabot adtak el belőle, ezzel pedig minden idők harmadik legkelendőbb konzolja lett. Az új generáció épp egy olyan időszakban érkezik megmérettetni magát a piacra, amikor nem a konzolok töltik be a központi szerepet a játékiparban. Már a Sony 2020-ban megjelent Playstation 5 gépéből is kevesebb példány fogyott, mint elődjéből, az elemzők szerint pedig a konkurens Xbox Series X/S már a második generációja a Microsoft konzoljának, amely csökkenő eladási számokkal küzd. Közben az Nvidia, az Amazon, a Google és a Microsoft nagy összegeket fektetnek be felhőalapú streamingbe, nem véletlenül: a fejlesztők számára is vonzó a cloud gaming, mert a játékosok havi bevételi forrást jelentenek számukra.