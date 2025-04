AI-ra cseréli a Duolingo a vállalkozókat

„AI-first” szemléletre vált a Duolingo, ami azt jelenti, hogy a lassú, manuális tartalomgyártást AI fogja végezni a vállalkozók helyett, és a munkaerőfelvétel folyamata is változik.

A Duolingo fokozatosan kezdi el leváltani a bedolgozó vállalkozókat azokban a szerepkörökben, amiket már egy AI asszisztens is képes betölteni – jelentette be körlevélben Luis von Ahn, a cég társalapítója és vezérigazgatója. Az AI előtérbe helyezése érinteni fogja a munkavállalókat és a vállalkozókat, valamint a munkaerő-felvételi folyamatok mellett a teljesítményértékelést is. A későbbiekben a vezetőség csak akkor tervez felvenni emberi erőforrást, ha adott feladat nem automatizálható AI-eszközökkel.

Természetesen a cég kommunikációja hangsúlyozza, hogy továbbra is megbecsüli dolgozóit, és az átalakulás nem arról szól, hogy az AI átvenné a helyüket, inkább arról, hogy az alkalmazottak több időt fordíthatnak a kreatív munkára és a problémamegoldásra a repetitiív feladatok helyett. Az AI-eszközök a produktivitás növelése mellett abban is segítik a nyelvtanuló appot fejlesztő szervezetet, hogy „közelebb jusson küldetéséhez” – emelte ki von Ahn. A tanításhoz hatalmas mennyiségű tartalmat kell létrehozni, amit manuálisan nehéz skálázni, így a lassabb tartalomgyártási folyamatot a Duolingo elkezdte AI-jal helyettesíteni.

A Shopify szintén hasonló intézkedést jelentett be hónap elején: a cég vezérigazgatója, Tobi Lütke világossá tette, hogy az AI a jövőben még meghatározóbb szerepet játszik majd a céges folyamatokban és a termékfejlesztésben. A memo-ban Lütke többek között kijelentette, hogy mielőtt új humánerőforrást igényelnének, a vezetőknek, illetve csapatoknak mostantól bizonyítaniuk kell, hogy a feladatkör nem végezhető el mesterséges intelligencia segítségével. Lütke szerint a mesterséges intelligencia készségszintű használata nem csupán ajánlott, hanem elvárás minden Shopify alkalmazott számára, a teljesítményértékelések során pedig azt is vizsgálni fogják mostantól, ki milyen ügyesen barátkozott meg az AI-ügynökökkel.

Via The Verge.