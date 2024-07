Először állapodott meg az Apple egy kiskereskedelmi szakszervezettel

Ilyen még nem volt.

Az Apple előzetes megállapodást kötött a marylandi Towson Apple Store szakszervezetbe tömörült alkalmazottaival, melynek köszönhetően a dolgozók fizetésemelésre, erősebb érdekvédelemre, és a munka-magánélet egyensúlyt előremozdító változtatásokra számíthatnak. Ez egyébként az első Apple Store üzlet, melynek szakszervezeti státuszát az Apple hivatalosan is elismerte.

A munkajogi törvények betartatásáért felelős Nemzeti Munkaügyi Kapcsolatok Tanácsa (NLRB) tavaly novemberben mondta ki, hogy az Apple munkaügyi törvényt sértett azzal, hogy megtagadta a szakszervezeti dolgozóktól a juttatásokat, melyek a többi alkalmazottat illetik. A panasz kifejezetten a marylandi Towson üzletre irányult, ahol a szakszervezetben aktív munkatársak szerint az Apple folyamatosan harcolt velük.

A most megkötött, három évre szóló ideiglenes megállapodás értelmében a dolgozók átlagosan 10 százalékos béremelést kapnak, és a legtöbb pozíció kezdőbére is növekszik. A megállapodás egy végkielégítési záradékot is tartalmazna. Az új munkaszerződés , melyet az üzlet 85 szakszervezeti tagjának szavazatával kell ratifikálni hatályba lépése előtt, jelentős mérföldkőnek számít: a többi óriáscégen belül való szakszervezeti erőfeszítések eddig nem hoztak eredményt a dolgozók számára a Starbucksnál és az Amazonnál, holott már jóval korábban elindultak a folyamatok.

Via CNN.