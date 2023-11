Ismét törvényt sérthetett az Apple a szakszervezet-ellenes módszereivel

Az elégedetlenkedőknek nem jártak a juttatások, amik a többieknek igen - szól a vád.

A munkajogi törvények betartatásáért felelős Nemzeti Munkaügyi Kapcsolatok Tanácsa (NLRB) szerint az Apple munkaügyi törvényt sértett azzal, hogy megtagadta a szakszervezeti dolgozóktól a juttatásokat, melyek a többi alkalmazottat illetik. Mindez azután, hogy a testület júniusban arra a következtetésre jutott, hogy a cupertinói óriás szakszervezet-ellenes magatartást tanúsított a World Trade Center üzletében azzal, hogy korlátozta a dolgozók hozzáférésüket a szakszervezeti szórólapokhoz, és arra kötelezte őket, hogy hallgassák meg a szakszervezet-ellenes beszédeket

Az új panasz kifejezetten a marylandi Towson üzletet érinti, ahol a szakszervezetben aktív munkatársak szerint az Apple folyamatosan harcol velük (ez volt az első olyan üzlet, amelynek szakszervezeti státuszát az Apple hivatalosan is elismerte). Az NLRB egyik regionális igazgatója novemberben nyújtotta be a keresetet, mely szerint az Apple tavaly októberben egy sor új juttatást jelentett be az üzlet alkalmazottai számára, de a csomag átadását megtagadta a szakszervezeti dolgozóktól.

Az állítólagos kivételezést követően érkezett a panasz a tanácshoz arról, hogy a munkáltató a juttatásokat annak érdekében kezelte a fent említett módon, hogy eltántorítsa alkalmazottait a szakszervezethez való csatlakozástól, tehát aktívan akadályotta az erőfeszítéseket.

Az Apple egyelőre nem kommentálta a hírt.