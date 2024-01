A Meta igazgatótanácsából is távozik Sheryl Sandberg

A korábbi operatív vezető elvágja a közösségi óriáshoz fűződő megmaradt szálat is.

Az igazgatótanácsból is távozik Sheryl Sandberg, a Meta korábbi operatív vezetője, aki korábban csaknem másfél évtizedet töltött a vezetői székben Zuckerberg meghatározó háttérembereként. Sandberg egy Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy hálával teli szívvel közölte a közösségi óriás igazgatótanácsával, hogy már csak májusig tölti be posztját.

Az 54 éves szakember 2008-ban csatlakozott a Facebookhoz Mark Zuckerberg legfőbb helyetteseként, miután körülbelül hét évet töltött a Google-nál. 2022 nyarán mondott le a cégnél betöltött operatív igazgatói posztjáról, helyét Javier Olivan vette át, aki korábban a Meta növekedési igazgatójaként tevékenykedett.

2024: székekbe kapaszkodni, előny a munkaadóknál 2023 végleg lezárt egy legalább 10 éves munkaerőpiaci menetelést az informatikában, 2024-től pedig senki ne várjon nagy fordulatot. 2023 végleg lezárt egy legalább 10 éves munkaerőpiaci menetelést az informatikában, 2024-től pedig senki ne várjon nagy fordulatot.

2024: székekbe kapaszkodni, előny a munkaadóknál 2023 végleg lezárt egy legalább 10 éves munkaerőpiaci menetelést az informatikában, 2024-től pedig senki ne várjon nagy fordulatot.

A lépést a sajtó egy korszak zárásaként is értékelte, mivel jól rímelt a cég jelentősnek tűnő átalakulási folyamatára, melyben a metaverzummal kapcsolatos fejlesztések előtérbe kerültek, háttérbe tolva más tevékenységeket és területeket, köztük a Sandberg nevével fémjelzett reklámmodellt. Sandberg vezetői ciklusa alatt tört ki többek között a Cambridge Analytica botrány, illetve a céget több erőszakos esemény (mint például a Capitolium tavaly januári ostroma) kapcsán is azzal vádolták, hogy nem tett meg minden tőle telhetőt az erőszak kibontakozásának elkerülésére.

Távozása óta Sandberg ideje nagy részét a LeanIn.org nonprofit szervezetnek szenteli, amely a nők munkahelyi szerepvállalásához kapcsolódó projektekre összpontosít.

A Meta igazgatótanácsának tagjai jelenleg az elnöki posztot betöltő Zuckerberg, Peggy Alford ügyvezető alelnök, Marc Andreessen kockázati tőkebefektető, a Dropboxot vezető Drew Houston, Nancy Killefer, Robert M. Kimmitt volt pénzügyminiszter-helyettes, a DoorDash vezérigazgatójaként tevékenykedő Tony Xu és Tracey T. Travis, az Estée Lauder korábbi pénzügyi igazgatója.