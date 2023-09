Gyorsabban ketyeg elődjénél az Apple Watch 9

A világ legnépszerűbb okosórája ezúttal az S8 chiphez képest 60 százalékkal több, 5,6 milliárd tranzisztort tartalmazó kétmagos S9 chipet kapott. Az új négymagos Neural Engine akár kétszer gyorsabban dolgozza fel a gépi tanulási feladatokat, ami számos újítást tesz lehetővé, köztük egy új vezérlési kézmozdulatot, az ujjak dupla összekoppintását, amivel vezérelhető a zene lejátszása/szüneteltetése, az ébresztő szundiztatása, vagy a hívások fogadása/felfüggesztése. Ennek köszönhetően a képernyő megérintése nélkül lehet elvégezni a legfontosabb műveleteket.

A Siri-kérések feldolgozása már az eszközön zajlik, ami szintén gyorsabb működést eredményez, mivel a kérések nem mennek a felhőbe és vissza. A digitális asszisztens mostantól hozzáférhet az egészségügyi adatokhoz is, hogy a felhasználó ellenőrizhesse a legfontosabb mutatókat. A gyorsabb rendszer és animációk egyben valamennyit javítanak az üzemidőt, ami papíron 18 óra.

Az okosórák a 2015-ös bemutatójukat követően külsőleg szinte egyáltalán nem változtak, a cég részéről eddig meglehetősen kevés hajlandóság (vagy képesség) mutatkozott az igazi újdonságok beépítésére vagy akár csak a külső drasztikusabb megváltoztatására. Az alumínium, vagy rozsdamentes acél burkolattal ellátott alapmodell a megszokott módon 41 mm-es és 45 mm-es tokkal lesz választható, adott a 2000 nites maximális fényerő, ami duplája a tavalyinak.

Egy új UWB chipet is kapott az óra, amivel finomodik a helykövetés, pontosabban határozható meg a párosított iPhone tartózkodási helye. Újdonság a bejelentések közt az új FineWoven szövetből készült óraszíj, aminek kapcsán a cég nem győzte hangsúlyozni, hogy a az új óra a cég első karbonsemleges terméke. A szeptember 22-től elérhető viselhető eszköz kezdőára alumínium kialakítás esetén 189 990 forint, a rozsdamentes acélból készült verzióhoz 329 990 forintért lehet legolcsóbban hozzájutni.

Az Apple ugyanakkor egyelőre a legkevésbé sincs rászorulva arra, hogy feszített tempóban újítsa meg okosóráit, az Apple Watch széria ugyanis a legtöbb piacfelmérés szerint toronymagasan uralja az okosórák szegmensét. A cég ettől függetlenül fokozatosan igyekszik diverzifikálni a portfóliót, így a korábbi gazdaságos Apple Watch (az SE sorozat) és a sima változat mellé tavaly behozta a kínálatba az exkluzívabb, sportoláshoz jobban passzoló Apple Watch Ultrát.

A 379 990 forinttól kapható Ultra második generációja ugyanazzal az új Apple S9 SiP chippel és duplakoppintásos vezérléssel újít, mint az alapmodell, tulajdonságaiban nem igazán különbözik. Méretében azonban továbbra is egy monstrum a 49 mm-es házával 1,92 hüvelykes LTPO OLED kijelzőjével, amely immár akár 3000 nites csúcsfényerőt is képes produkálni, így garantált, hogy a verőfényes napsütésben is könnyen leolvasható. Az üzemidő az elődhöz hasonlóan 36 óra, de már 72 óra is kisajtolható belőle alacsony fogyasztású üzemmódban. Mindkét óra a watchOS 10 operációs rendszerrel működik, ami többek közt új óralapot, valamint új térképes és sportolási funkciókat hoz.