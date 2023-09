Az iPhone 15 széria legmeglepőbb újdonsága: az ára

Rendhagyó módon négy új iPhone-t jelentett be az Apple éves, ezúttal Wonderlust név alatt futó őszi eseményén, ami nagy meglepetéseket nem hozott a korábbi szivárgásoknak köszönhetően, gyakorlatilag szinte minden kiderült már az elmúlt hetek-hónapok során. A széria gyakorlatilag a tavalyihoz hasonlóan most is két kategóriára oszlik: az olcsóbb alapmodell és annak Plus variánsa sok eltérést nem mutat a méreten kívül, egyúttal az előző generációs iPhone 14-széria két csúcskészülékének előnyeit kapták meg frissítésként. A liga felsőmezőnyében az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max a főbb újításokat mutató variánsok, bár itt sincs szó egetrengető innovációkról.

Elődjéhez hasonlóan az iPhone 15 alapmodell 6,1 hüvelykes Super Retina XDR-kijelzővel érkezik, míg a nagyobb Plus testvér 6,7 hüvelykes. A kijelzők gyakorlatilag az iPhone 12 Max óta ekkorák, úgy tűnik, ezen már nem variálnak sokat a tervezők, de most már adott a maximális 2000 nites fényerő, a matt hátlap és kerámiapajzsos kijelző. A telefonok alapja az iPhone 14 Próban is található A16 bionikus chip, a cég erre nem is pazarolt sok szót.

IT állásinterjú: nem kell félnetek, jó lesz Nehéz ezt a témát kikerülni, ha informatikai karrierről beszélünk. A friss kraftie adásban mi sem akartuk kikerülni, átbeszéltük a teljes folyamatot. Nehéz ezt a témát kikerülni, ha informatikai karrierről beszélünk. A friss kraftie adásban mi sem akartuk kikerülni, átbeszéltük a teljes folyamatot.

IT állásinterjú: nem kell félnetek, jó lesz Nehéz ezt a témát kikerülni, ha informatikai karrierről beszélünk. A friss kraftie adásban mi sem akartuk kikerülni, átbeszéltük a teljes folyamatot.

Ami a formatervet illeti: az iPhone 15 gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint az iPhone 14, annyi különbséggel, hogy a 2020-ban visszahozott szögletes dizájnon kicsit kerekítettek. Mindez szöges ellentéte az androidos gyártók stratégiájának, amelyek rendszerint évről évre komolyabban hozzányúlnak a formatervekhez, a cupertinóiaknak ez nem kenyere.

A tavalyi széria nagy újítása a notch, azaz a kijelzőbe benyúló kameraszoget elhagyása volt, ami helyett érkezett a pirula alakú „dynamic island”, benne a FaceID rendszerrel, de csak a Pro és Pro Max variánsok kapták meg. Az iPhone 15 esetében már mindegyik változat ezzel érkezik, úgy tűnik.

A Pro az igazán pro

Az iPhone 15 Pro az Pro és az iPhone 15 Pro Max azonban teljesen új vázkialakítást kap, első alkalommal használ a cég szálcsiszolt titán vázat a régi rozsdamentes acél helyett. Mivel ez az anyag könnyebb, mint az acél, és a legjobb szilárdság-tömeg aránnyal büszkélkedhet, az Apple valaha volt legkönnyebb Pro mobilját teszi lehetővé – harangozta be a cég nagy elánnal. Számokban ez úgy néz ki, hogy az iPhone 14 Pro 206 grammot nyomott, míg az utód 187 grammot, ami 9 százalékos csökkenés mindössze. A nagyobb, 6,7 hüvelykes Pro Max esetében a különség még kisebb, a 240 grammot 221 grammra sikerült csökkenteni – tehát összességében 19 gramm lefaragásáról beszélünk, ami két féldolláros érme súlyának felel meg.

Tömegét tekintve ugyan könnyebbek, de vastagabbak az utódok: az iPhone 15 Pro és Pro Max 8,25 milliméter vastag, szemben az iPhone 14 Pro modellek 7,85 milliméterével. Ha már méretek: a Pro és Pro Max szintén maradt a 6,1 és 6,7 hüvelykes Super Retina XDR-kijelzőnél, ProMotion technológiával és Always-on display megjelenítéssel.

Természetszerű, hogy az újgenerációs, 19 milliárd tranzisztoros A17 Pro rendszerchip is a két drágább modell kiváltsága, aminek magjai 10 százalékkal gyorsabbak az előző chiphez képest. A CPU hatmagos (két nagy teljesítményű mag, négy energiatakarékos mag). Emellett előrelépett a 16 magos Neural Engine is, ezentúl kétszer gyorsabb, másodpercenként akár 35 billió számítás elvégzésére képes. A hangsúly azonban inkább a 20 százalékkal gyorsabb 6 magos (az alapmodellnél 5 magos) GPU teljesítményére került, a Pro az első okostelefon, amely képes valós idejű, hardveres sugárkövetésre, emellett adott a hálós árnyékolás, ami egészen erős gaming lehetőségeket biztosít, a Pro lesz az első telefon jövő év elején, melyen játszható lesz az Assassin’s Creed: Mirage.

A Pro és a Pro Max kiadások kiváltsága a korábban megszellőztetett Action (magyarul Művelet) nevű akciógomb gomb, ami a Csengő/csendes üzemmódot váltogató némítókapcsoló helyére érkezik. Programozhatósága révén bármilyen alkalmazáshoz vagy funkcióhoz gyors hozzáférést biztosít, hasonlóan az Apple Watch Ultra okosórán látott gombhoz. A felhasználó preferenciájától függően gombnyomásra indul a kamera, vagy aktiválódik a zseblámpa, de olyan funkciók kérhetők rá, mint a némítás, a fókusz mód aktiválása és a többi.

A Pro és az alapmodell kamerarendszere az alapokban osztozik, közös a 48 megapixeles főkamera, az ultraszéles látószögő kamera, ám a Pro esetében tízszeres az optikai zoom a négyszeres helyett. A kreatív szakmákban dolgozókat megcélzó drágább iPhone-okban a főszenzor nagyobb, és az Apple kommunikációja szerint "hét lencsényi képesség rejlik benne). A Super High Resolutionben készült képek 24, 28 és 35 milliméteres fókuszhosszal is készíthetők. Adott még egy 12MP-s, 3x-os, 77mm-es fókuszhosszú telefotó kamera, a Pro Maxokban pedig egy 12MP-s, 5x-ös, 120mm-es fókuszhosszú telefotó kamera. A telefonokba került egy 12MP-s ultraszéles kamera is.

FORRÁS: 9to5mac

Az Apple megosztotta az üzemidőre vonatkozó információkat is, ami a 9to5Mac gyors táblázatos összehasonlítása szerint túl sok előrelépést nem jelent az előző generációhoz képest - gyakorlatilag semmit. Az iPhone 15 Pro Max szintén 29 órányi videólejátszást és 95 óra zenehallgatást kínál, mint az iPhone 14 Pro Max, mindössze egy órával többet, mint az iPhone 13 Pro Max, és 9 órával többet, mint az iPhone 12 Pro Max. Ugyanez a tendencia igaz a sima iPhone 15-re, a Plus-ra, és a Pro-ra.

Ezek azok az iPhone-ok, amiket Brüsszel keresett

Az Apple-t utolérte a végzet, és a több mint egy évtizede használt Lightning port helyett már valóban USB-C töltőcsatlakozókat lehet látni a legújabb almás telefonokon, az egységes töltőszabványt előíró EU-direktíva eredményeként. Ez a tény is már csak a hivatalos bejelentésre várt, és előre lehetett tudni: Tim Cook tavaly év végén már megerősítette, hogy eleget tesz a 2024-től életbe lépő új szabályoknak, ami előírja az USB-C használatát.

Na de: a gyorsabb adatátvitel csak a drágább készülékekre jellemző, az USB 3 támogatást a Pro-tól kezdődik, a két kicsi versenyzőnek marad a 480Mbps-es sebességgel működő USB 2.

Ennek oka, hogy az USB 3 szabványt csak az új A17 Pro chip tudja kezelni, aminek vezérlője akár 10 GBps adatátvitelt tesz lehetővé (hússzor gyorsabbat, mint a Lightning port által támogatott régi USB-2 sebesség). Az iPhone 15 Pro új csatlakozója tehát lehetővé teszi, hogy a felhasználók mostantól közvetlenül csatlakoztathatnak pendrive-okat, külső tárhelyeket, mikrofonokat és akár még a 4K-s kijelzőket is adapterek és átalakítók nélkül.

Az USB 3 magával hozza azt is, hogy a felhasználók most először készíthetnek ProRes videókat közvetlenül külső SSD-re, ami a dedikált kameragyártók készülékeire jellemző. A ProRes videó viszont elképesztően tárhelyigényes, még az 1 TB-os iPhone-ok esetében is gyorsan elfogyhat a szabad tárhely.

Az androidos felhasználók otthonában és autóiban bizonyára már több USB-C kábel és töltő hánykolódik, de az évek óta almás eszközöket használók esetében ez nem annyira értelmű. Ezt tetézi, hogy az Apple nem mellékel USB 3-kompatibilis kábelt a Pro mellé, így a dobozból kivett egyméteres USB-C kábel csak az USB 2 sebességét garantálja, így ha a felhasználó szeretne élni a gyorsaság előnyével, az Apple-től vásárolhat egyet, illetve a töltőfej sem képezi a doboz részét. A bejelentéssel együtt a cég közölte, hogy az iPhone-kiegészítőket használók a könnyebb átállás érdekében vásárolhatnak egy 29 dolláros USB-C to Lightning adaptert.

A kábelmizéria nem áll messze a cégtől: 2012-ben vezette be a Lightning kábeleket az iPhone 5-tel, így akkor a 30 tűs kábeleket kellett leváltani, amik addig az iPodok és korai iPhone-okhoz tartoztak. Aztán 2016-ban az iPhone 7 fülhallgató jackaljzatának eltüntetésével indult a fejtörés, hogy kell-e az extra 3,5 milliméteres átalakító. A cég már előbb elkezdte a fokozatos átállást az USB-C-re: a 10. generációs iPadeken már USB-C töltőcsatlakozó található, valamint ez a csatlakozó került az új generációs Apple TV távirányítójára is (amihez az Apple nem ad kábelt).

Mennyi az annyi?

A cég magyar honlapján megjelent információk szerint az előrendelés szeptember 15-én kezdődik, a készülékek pedig szeptember 22-én kerülnek a polcokra és a rendelőkhöz. Az előzetes várakozások arról szóltak, hogy a széria minden tagja a korábbinál borsosabb árcédulát kap, a Pro készülékek esetében akár 100 dolláros áremelés volt belebegtetve.

Külföldön dollárban mérve a tavalyival megegyezők az indulóárak, ám hazánkban máshogy alakul a helyzet: az alapmodellek olcsóbbak, mint tavaly voltak.

És nem is kis összegekről beszélünk. Az iPhone 15 indulóára 399 990 forint, míg az iPhone 14 tavaly 449 990 forintról rajtolt, ami 50 ezerrel forinttal több volt. A Pro modellnél látványosabb a különbség, már 70 ezer forintos (569 990 forint helyett 499 990 forint). Az iPhone 14 jelenleg 40 ezer forintért kevesebbért vásárolható, mint egy évvel korábban.

Az árak természetesen belső tárhely kapacitásától függnek, a legizmosabb iPhone 15 Pro Max például egy terabájttal ellátva 799 990 magyar forintot ér. Mindegyik modellnél 128 GB a legkevesebb választható mennyiség, ám az egyterabájtos opció csak a két legdrágább készüléknél igényelhető. Választható színek közt a pasztellesebb kék, rózsaszín, sárga, zöld, fekete.

Mire lesz ez elég?

A köhögő mobilpiacon tartja magát az Apple, holott tavaly ilyenkor hangsúlyoztuk, hogy az akkor debütált iPhone 14 szériának eddig példátlan gazdasági környezetben kellett boldogulnia, nem a konkurensek felől érkezett a legnagyobb nyomás. Az Omdia kutatócég augusztus végén közölt jelentése szerint 2023 első felében az iPhone 14 széria modelljeiből szállítottak legtöbbet a globális mobilpiacon, ami ismét megerősíti azt a tendenciát, hogy a fogyasztók láthatóan a prémium szegmens felé fordulnak az alsó- és középkategória helyett készülékváltáskor. A januártól júniusig tartó időszakban 26,5 millió darabot szállítottak a szériában legdrágábbnak számító iPhone 14 Pro Maxból, ezután következik a toplistán 21 millió darabbal az iPhone 14 Pro variáns, 16,5 millió darabbal a sima iPhone 14 alapmodell, majd a 15,5 milliós előző generációból származó iPhone 13.

Az iPhone-eladások különösen Kínában nőttek számottevően, ezzel rákontrázva a helyi piaci trendekre, miután a kínai okostelefon-piac eladásai a második naptári negyedévben a 2014-es szintre estek vissza. Tavaly bejött az Apple stratégiája, miszerint az erősebb chipet és az exkluzív funkciókaz a magasabb kategóriás készülékek csábító jellemzőinek tartja meg. Annál inkább számolni kell majd azzal a tényezővel, hogy a legfontosabbnak számító nemzetközi piacon, Kínában milyen fogadtatása lesz az iPhone 15-nek, miközben a kínai kormány egyre ellenségesebb hangot üt meg az almás mobilokkal szemben, illetve az USB-C töltőportokra való áttérés is sok olyan fogyasztót felbosszanthat, akik hozzászoktak a Lightning rendszerhez.

A Wedbush Securities elemzője szerint az 1,2 milliárd iPhone-felhasználó körülbelül 25%-a már négy éve nem váltott frissebb készülékre. Tehát a régebbi iPhone-okkal rendelkező közel 300 millió felhasználó közül sokan már azon töprenghetnek, hogy itt az ideje a váltásnak.