Széna helyett a Google Street View autója került a vasvilla hegyére Balatonöszödön

A Google Street View szolgáltatásához használt, kamerákkal felszerelt autók megjelenése a környéken mindig izgalmas esemény, van, amikor talán kissé túl izgalmas is.

Nemrég számoltunk be arról a Google közleménye nyomán, hogy tavasztól ismét járják a magyar utakat a Google Street View autók, melyek masszív kamerarendszerükkel a fedélzetükön mindig feltűnést keltenek a helyiek körében. Olykor kissé túl nagy feltűnést.

A járművekkel szembeni prankeknek és fizikai attrocitásoknak már egész kis szakirodalma van az interneten, most pedig egy kis, alig több mint 500 lelket számláló magyarországi település, Balatonöszöd is hírnevet szerzett a szakágban.

A Somogy Vármegyei Hírportál tegnapi cikke szerint ugyanis az egyik helyi lakos hétfőn ingerülten sérelmezte, hogy a Google autója fotókat készít a környékről, félreállította a sofőrt, majd

a nála lévő vasvillával megrongálta a kamerarendszert, ami működésképtelenné vált.

A sofőr ezt követően értesítette a rendőröket, akik nem sokkal később előállították az 51 éves férfit, akit rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki.

Az ehhez hasonló esetek egyébként meglehetősen gyakoriak, illetve akadnak, akadtak ennél súlyosabb támadások is: 2016-ban egy kaliforniai férfi több Street View autót csőbombákkal rongált meg, illetve rájuk is lőtt, de 2009-ben előfordult olyan eset is, amikor egy angol falucska lakói körbeállták az arra járó Street View autót és a vezetőjét életveszélyesen megfenyegették, míg végül a rendőrségnek kellett közbelépnie.