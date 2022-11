Stranger Things VR-játékkal erősít a Netflix

Az aranytojást tojó tyúkhoz nyúl a játékok piacán érvényesülni kívánó streamingszolgáltató.

A Netflix a Tender Claws stúdióval közösen készít egy Stranger Things franchise-t bővítő virtuálisvalóság-játékot, ami 2023 telén érkezik a a streamingszolgáltató bejelentése alapján, vélhetően Steam VR, Meta Quest és PlayStation VR2 platformokra. A pszichológiai központú horror-akciójáték a negyedik évad eseményein alapul majd, amiben a játékosnak Vecna bőrébe bújva kell bosszút állnia egész Hawkinson. A Tender Claws korábban már több VR- és AR-játékon dolgozott, többek közt a Virtual Virtual Reality 1 és 2, illetve Tendar címeken.

A legnagyobb streamingszolgáltató nem most először nyúl az aranytojást tojó Stranger Things tyúkhoz, korábban már kiadta a Stranger Things 3: The Game című mobil- és konzoljátékot. Eddig azonban meglehetősen kevés előfizetőt győzött meg a Netflix Games szerény kínálata, bár a cég már korábban is említette, hogy hosszútávfutásban tervezi megerősíteni játékos lábát, amiben úgy tűnik, fontos szerepe lesz a virtuális valóságnak is.