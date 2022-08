Egyelőre szinte senkit nem érdekelnek a Netflix játékai

A világ legnagyobb online videostreaming-szolgáltatójának számító Netflix tavaly novemberben élesítette mobiljáték-platformját, ami eddig nem tűnik túl népszerűnek: a 221 milliós előfizetői bázis kevesebb mint egy százaléka játszik a kínált programokkal az Apptopia alkalmazáselemző cég friss számai szerint. A játékokat eddig összesen 23,3 millió alkalommal töltötték le, és átlagosan napi 1,7 millió felhasználó indítja el valamelyik programot, ami messze elmarad a vezető mobiljátékok népszerűségétől.

A Netflix-előfizetésbe beletartozó, a fő Netflix appból mobilon és táblagépen elérhető Netflix Games eddig meglehetősen szerény kínálatot tud felmutatni, indulásakor mindössze öt cím volt elérhető, amit időközben 24-re sikerült tornázni. Az Apple Arcade működéséhez hasonlóan a játékok nem tartalmaznak hirdetéseket, további díjakat vagy alkalmazáson belüli vásárlásokat, és nagyrészük valamilyen konkrét sorozathoz fűződik a rajongók további tartalomra való igényének kielégítésére. A kínálatban megtalálható például a "Stranger Things 3: The Game" és egy sakkjáték is, ami a The Queen's Gambit alapján készült.

A Netflix nem közölte, hogy mennyit fektetett be eddig játékokba idén, az eddigi nyilvánosságra hozott információk szerint annyit tudni, hogy a finn Next Games felvásárlása 72 milió dollárba került, és az év végére a tervek szerint már 50 játék alkothatja a kínálatot. A vállalat korábban azt is közölte, hogy a jövőben minden játékost el kíván majd érni, függetlenül attól, hogy az illető mely műfajokat részesíti előnyben, így a jelenlegi, egyszerűbb felépítésű mobiljátékok után mélyebb vizekre is kievezne, mely a továbbiakban is reklámmentes játékokat ígér a megszokott havi díjért cserébe. A cég a választék gyors bővülését ígérte tavaly év végén, részben házon belül fejlesztett címekkel, melyhez a jövőben várhatóan a Night School Studio nevű indie fejlesztőcég szeptember végi felvásárlásához hasonló ügyletek adják majd a táptalajt, ezt erősítve tovább a Next Games behúzásával.

A vállalat ugyanakkor a filmes tartalmak esetében egyre intenzívebb versenyre kényszerül az olyan, feltörekvő konkurensekkel szemben, mint a Disney+ vagy az HBO Max, ebben a küzdelemben jelenthet új fegyvert a játékipari terjeszkedés, ami egyelőre nem tűnik túl gyümölcsözőnek. Tavaly a cég vezetője megjegyezte, hogy hosszútávban gondolkodnak, és több hónapon, akár éveken át tartó tanulás és kísérletezés mellett kötelezték el magukat annak érdekében, hogy a játékos szegmens is kellően vonzó tudjon lenni az előfizetők számára úgy, hogy a programok kiegészítsék a Netflix ismert filmes és sorozatos univerzumait.