Termékáradattal készülhet az Apple az őszre

Rengeteg terméket készül piacra dobni ősszel és 2023 elején az Apple, egyenesen „termékesőre” lehet számítani a Bloomberg mindig jól értesült szakértője, Mark Gurman szerint.

Gurman értesülései alapján a cupertinói vállalattól a négy iPhone 14 mellett új iPadekre, három Apple Watchra, számos M2/M3 chippel frissített Macre, egy pár AirPods Pro fülhallgatóra, egy új HomePodra és egy erősebb Apple TV modellre is lehet számítani. Bár az Apple hónap elején a WWDC keretén belül már két új M2-es Macet bejelentett, idén további modellek várhatók a processzorral megtámogatva, köztük az M2-es Mac mini, Pro Mac mini, M2 Pro/M2 Max 14 és 16 hüvelykes MacBook Pro gépek, valamint M2 Ultra / M2 Extreme Mac Pro modellek. A régóta híresztelt kevertvalóság-headsetbe is ez a chip kerülhet. Az elemző szerint az M3-as chip is bevetésre készen áll majd a jövőre érkező 13, illetve 15 hüvelykes MacBook Air laptopokban.

Nem újdonság, hogy menetrendszerűen lehet számítani az iPhone-széria új tagjaira, amikkel kapcsolatban Gurman összegezte az eddigi értesüléseket: a várakozások szerint Pro és Pro Max modellek egy új és erősebb A16 chippel dolgoznak majd, érkezik az androidos modelleknél már régóta elterjedt always-on megjelenítés. Az iPhone 14 Pro modellek 48 megapixeles kameraszenzorokat kapnak, és átváltozik az előlapon található notch alakja. Az iPhone 14 alapmodell A15 chipet kap, a szériában egy 6,7 hüvelykes változat fogja átvenni az előző generációs Mini variáns helyét.

Ezen felül érkezhetnek az M2 chippel ellátott 11 hüvelykes, valamint 12,9 hüvelykes iPadek. Az okosórás kínálat a Watch Series 8-cal, egy új SE kiadással és egy "strapabíróbb" modellel bővül az extrém sportolók kedvelőinek, az Apple pedig várhatóan kivonja a forgalomból a Series 3 órákat. A cupertinói cég a WWDC-n nem sok szót ejtett a tvOS-ről, de Gurman értesülései alapján idén ősszel egy A14 chippel és több RAM-mal ellátott Apple TV kerül piacra, valamint a következő évben lehet számítani egy új HomePodra, ami S8 chipet és frissített kijelzőjét kap.