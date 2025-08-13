Ajánlatot tett a Perplexity a Chrome átvételére

Kéretlen vételi ajánlatot kapott a Google a Chrome böngésző felvásárlására, ami a korábbi hírek fényében nem meglepő mód a Perplexitytől érkezett. Az AI startup 34,5 milliárd dollárt adna a böngészpiacot uraló termékért, mely összeg magasabb a Perplexity jelenlegi 14 milliárd dolláros értékelésénél. Tehát a cégnek egyelőre közel sincs ennyi készpénze, de közlése szerint több befektető is támogatná az üzletet. Az ajánlatban szereplő 3 milliárd dollárt a Chromium kétéves üzemeltetésére különítene el a cég, emellett ígéretet tett arra, hogy a projektet teljesen nyílt forráskódúvá tenné, és nem változtatná meg a böngésző alapértelmezett keresőmotorját sem.

A Perplexity szándékáról először április végén lehetett hallani, miután a bíróság tanúként idézte be a cég üzletfejlesztési igazgatóját, Dmitry Shevelenko-t a Google elleni trösztellenes per jóvátételi szakaszának meghallgatására. A Google elleni trösztellenes per egyik legnagyobb tétje, hogy az ügyben eljáró bíró előír-e kötelező strukturális változásokat a keresőpiacon a tavaly augusztusi ítélet szerint monopolhelyzetben lévő céggel szemben. Ennek a strukturális változásnak lehet az egyik eleme a Chrome webböngésző kényszerített értékesítése, melyre kis túlzással már most tolonganak a potenciális vevők - köztük a Perplexity is.

Jelenleg Amit Mehta, az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának bírájánál pattog a labda, hogy döntsön a jogorvoslatokról, amire már ebben a hónapban is sor kerülhet. A Perplexity ajánlata tehát némileg időszerű. .A Google egyelőre nem hozta nyilvánosságra azt sem, hogy a trösztellenes ítéletet követően hogyan tervezi üzleti tevékenységének átalakítását. Még ha a bíróság úgy is dönt, hogy el kell adni a Chrome-ot, a folyamat nem egyik napról a másikra megy végbe, és a keresőcég sokkal többet is kaphat a Perplexity által kínált ajánlatnál. A tárgyalás során a DuckDuckGo vezérigazgatója például 50 milliárd dolláros árat javasolt, de más becslések szerint akár több százmilliárd dolláros ajánlat is reális lehet.

A Google elleni trösztellenes per folyamán derült ki, hogy az OpenAI is szívesen megvenné a Chrome webböngészőt, ha a bíróság arra kötelezné a céget, hogy a szoftvert, mint önálló terméket értékesítse. A cég ChatGPT-ért felelős vezetője, Nick Turley akkor a tárgyaláson kifejtette, hogy egy ilyen felvásárlás hozzásegíthetné a céget a ChatGPT mélyebb szintű integrációjához a böngészőben.

A Perplexity július közepén indította el saját Comet névre keresztelt AI-böngészőjét, mely a cég saját keresőmotorját kínálja alapértelmezetten, így az AI által készített összefoglalók egyenesen a böngészőből érhetők el. A cég saját AI-ügynöke, a Comet Assistant szintén a termékbe épült, hogy e-maileket összegezzen, naptárbejegyzéseket kezeljen, illetve segítse a felhasználókat a webes navigációban. A böngészőnek köszönhetően a Perplexity a Google Chrome megkerülésével tudja elérni a felhasználókat.

A független AI-alapú keresőrendszer egyébként hónapról-hónapra stabilan növekvő számú lekérdezést szolgál ki, és már 22 millióan használják aktívan, ezzel a növekedési ütemmel pedig egyáltalán nem irreális a heti egymilliárdos álomhatár elérése sem. A növekedés motorját részben a Perplexity sikeresnek mondható partnerstratégiája adja. A legnépszerűbb nagy nyelvi modelleket, így többek között a Gemini 2.5- Pro-t, a Claude 4.0 Szonettet, a Grokot vagy éppen a GPT-4.1 -et használó rendszert részben a hardvergyártókon keresztül igyekszik minél több felhasználóhoz eljuttatni a cég.

Ezek után érthető, hogy még a Perplexity-re is lettek volna vevők: június elején kaptak szárnyra az értesülések, miszerint az Apple vethetett szemet a startupra főként az ott dolgozó tehetségek megszerzése miatt, de még előtte a Meta tett vételi ajánlatot, de mivel nem sikerült megegyezni, így végül a Scale AI-ba tolta a pénzt.