Elrajtolt a YouTube AI-alapú életkor-ellenőrzőjének tesztje

Szűk körben kezdte el bevezetni a YouTube a júliusban bejelentett új AI-alapú életkor-ellenőrző rendszert, melynek célja a 18 év alatti felhasználók azonosítása a platformon. A fejlesztés egyelőre csak az Egyesült Államokban lett aktiválva a felhasználók egy része számára, és egyelőre nincs ütemterv arra vonatkozóan, hogy a világ többi piacán mikor kezdik el alkalmazni – a platform szóvivője szerint a kezdeti fázisban szorosan figyelemmel szeretnék kísérni a frissítést, mielőtt más országokban is bevezetik. A rendszer pontos működéséről eddig nem tudni túl sok technikai részletet, csak azt, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel – többek közt azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban, azok milyen kategóriákba esnek, és mióta aktív az adott fiók.

Amennyiben az algoritmus kiskorúként azonosítja az internetezőt, automatikus korlátozások lépnek érvénybe a fiókjára vonatkozóan: alapértelmezetten tiltott lesz számára a korhatáros tartalmak megtekintése, nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitet kap az egyes érzékenyebb témájú (például testképpel kapcsolatos) videók ismételt lejátszása is. Amennyiben a platform tévesen azonosítja a felhasználót, egy személyazonosító okmány feltöltésével, szelfi készítésével vagy hitelkártya megadásával hitelesítheti magát és valós korát fellebbezés esetén.

Nem kellett sok időnek eltelnie, de már is több tízezer amerikai YouTube-videós kezdett el tiltakozni az AI-alapú szűrőrendszer ellen, mivel attól tartanak, hogy az ellenőrzés megnehezíti majd a tartalmak elérését. Az adatvédelmi szakemberek szintén kiemelik, hogy nem eléggé átlátható a platform kommunikációja azzal kapcsolatban, hogy a tévesen megjelölt felhasználóktól kapott adatokat hogyan fogja felhasználni, vagy mennyi ideig tárolja el azokat.

A szakértők szerint egyébként a jelenleg elérhető legjobb kormeghatározó technológia is körülbelül kétéves hibaablakkal dolgozik, tehát ennek alapján jó eséllyel a 16 és 20 év közötti YouTube-felhasználók csoportjába esők találkozhatnak majd legtöbbször téves megjelölésekkel. A YouTube egyelőre nem osztott meg semmilyen külső kutatást, amely igazolná a modell hatékonyságát.

A Google az év elején beszélt először a gépi tanuláson alapuló életkor-ellenőrző rendszerről, mely követi a globálisan erősödő, gyermekek online védelmében tervezett szigorításokat az online platformok részéről. Az utóbbi időszakban több állam is elfogadott olyan törvényeket az USA-ban, melyek tiltani próbálják a kiskorúak pornóoldalakhoz való hozzáférését.

A kiskorúakat érintő digitális kockázatok problémája azután kapott világszerte még nagyobb figyelmet, hogy Ausztrália tavaly év végén megszavazott egy törvénytervezetet, mely a fiatalkorúak mentális egészségére gyakorolt káros hatásokra hivatkozva megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségimédia-platformok használatát. Ugyan egyes európai országok és az Egyesült Államok államai törvényben szabályozzák a közösségi médiára vonatkozó alsó korhatárt, de még egyik sem vezetett be végrehajtási rendszert a jogi kihívások miatt.

Európában már öt uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor-ellenőrző alkalmazásának korai prototípusát. Túl sok technikai részletet még nem tudni ezzel kapcsolatban, de az uniós végrehajtó szerv tájékoztatása szerint az alkalmazás nyílt forráskódú technológián alapul, és úgy tervezték, hogy a jövőre bevezetni tervezett európai digitális azonosító pénztárcákkal teljes mértékben interoperábilis legyen. Az appal a felhasználók korlátozott felnőtt tartalmak, például online pornográfia megtekintésekor igazolni tudják majd, hogy elmúltak 18 évesek, és ezen felül semmilyen más személyes adatot nem kell megadniuk - az online szolgáltatások csak egy igazolást kapnak vissza arról, hogy a felhasználó átlépte a szükséges korhatárt.